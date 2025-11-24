Популярни
Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 237
  • 0

Викторио Илиев се класира по категоричен начин на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. На ринга в Будапеща националът ни постигна втора респектираща победа. 19-годишният талант, европейски шампион за младежи, не остави шанс на Емануилс Сидоренко (Латвия). Илиев срази съперника с 5:0 съдийски гласа и вече е на победа от медал. За целта на 26 ноември той ще боксира за място на полуфинал срещу Канлъ Билге (Турция).

В следобедната сесия ще видим и Радослав Росенов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул и 3-кратен европейски шампион в тази възраст, ще се изправи срещу местната надежда Крушито Ковач. Мачът е в категория до 60 килограма и е 11-ти в програмата на ринг А. Очаква се да започне около 18:30 часа.

