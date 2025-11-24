Бивш претендент за световни титли в бокса почина на 39

Ванес Мартиросян, американски олимпиец от 2004 г. и бивш претендент за световна титла, почина в неделя на 39-годишна възраст след двегодишна битка с рак на кожата.

Новината беше потвърдена пред BoxingScene от президента на WBC Маурисио Сюлейман и пиар представителя на Мартиросян – Бърни Бармасел.

Мартиросян, който се състезаваше професионално от 2005 до 2018 г., записа баланс от 36 победи и 5 загуби (21 с нокаут), като три пъти се бори за световна титла, включително в последния си мач, когато загуби в два рунда от обединения световен шампион в средна категория Генадий Головкин.

Роден в Абовян, Армения, и установил се в Глендейл, Калифорния, Мартиросян беше успешен аматьор. Той победи Андре Берто в олимпийските квалификации и си осигури участие на Игрите в Атина през 2004 г. Там той стигна до втория кръг в полусредна категория, където загуби с решение от кубинеца Лоренсо Арагон.

Мартиросян остана непобеден в първите си 34 професионални срещи, като имаше баланс 33-0-1, а единственото „петно“ бе равенство срещу Ерисланди Лара, преди да загуби със спорно разделено съдийско решение в двубой за вакантната титла на WBO в лека средна категория срещу Димитриъс Андрейд през 2013 г. И трите му загуби дойдоха срещу световни шампиони, включително срещу Джермел Чарло, от когото загуби с близко решение през 2015 г., както и още една загуба по точки от Лара при реванша им през 2016 г. В кариерата си Мартиросян победи двама бивши световни шампиони, сред които Касим Оума и Айши Смит.

Сюлейман, чийто сребърен пояс на WBC Мартиросян спечели през 2012 г., оплака преждевременната му кончина, като го описа като „скъп приятел“.

„Той беше изключителен човек, който дори дари средства за семейството на Израел Васкес, въпреки че самият той се сблъскваше със сериозни изпитания“, каза Сюлейман. „Нека почива в мир.“

Животът на Мартиросян беше почетен и в Instagram страницата на Wild Card Boxing Club.

„Дълбоко натъжени и покрусени сме от кончината на Ванес Мартиросян – бивш американски олимпиец, сребърен шампион на WBC в лека средна категория, баща, съпруг, син и наш приятел. Ванес винаги ще бъде помнен тук и ще ни липсва“, написаха от залата в Лос Анджелис, където Мартиросян тренираше голяма част от кариерата си.

„Знаем, че се бореше до последно, Ванес, и се бореше за живота си заради семейството си. Изпращаме нашите мисли, молитви, любов, подкрепа и най-искрени съболезнования към семейството на Мартиросян и всички, които скърбят за тази загуба. Твърде, твърде рано си отиде.“