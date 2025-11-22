Арда 0:0 ЦСКА 1948

Арда и ЦСКА 1948 играят един срещу друг в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Резултатът в Кърджали към момента е 0:0.

АРДА 0:0 ЦСКА 1948

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 23. Емил Виячки, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен;

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 15. Фурат Солтани, 8. Йоан Манян, 19. Марто Бойчев, 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел, 93. Мамаду Диало, 11. Георги Русев.