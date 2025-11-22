Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев беше много доволен след успеха с 3:0 над втория класирането ЦСКА 1948.

„Тактическата дисциплина днес беше водещата. Всеки един в отбора осъзна как трябва да играем днес. Не искахме да оставяме празни пространства на противника. Промени се това, че след мача в Разград си повярвахме и започнахме да бележим ситуациите, които създаваме. Не дадохме ситуации пред противника. Патрик беше доста време контузен и в момента играе с болка, но дава всичко от себе си за отбора“.

"Бяхме наясно как Ивелин Попов иска да завърши кариерата си. Взехме го да помага на отбора с опита си класата".