Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бока Хуниорс
  3. Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

  • 24 ное 2025 | 07:57
  • 412
  • 0
Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

Отборът на Бока Хуниорс се класира за 1/4-финалите в плейофите на аржентинската Торнео Betano Клаусура. Грандът от Буенос Айрес преодоля тима на Талерес след успех с 2:0 като домакин. И двата гола отбеляза Мигел Мерентиел (28', 46’).

Успехът бе специален за самия Мерентиел, който вече има 50 гола с фланелката на Бока Хуниорс.

Също така голяма роля за успеха имаше и вратарят на домакините Аугустин Маркесин, който спаси дузпа.

В битката за място във финалната четворка Бока ще играе отново на “Ла Бомбонера”, като този път ще срещне Архентинос Хуниорс, който отстрани Велес Сарсфийлд след победа с 2:0.

Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура
Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура

Иначе тази нощ се изигра още един мач от осминафиналните плейофи, в който Естудиантес отстрани Росарио Сентрал след успех с 1:0 като гост.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трагедия в Белград - простреляха тартор на “гробарите”

Трагедия в Белград - простреляха тартор на “гробарите”

  • 24 ное 2025 | 02:55
  • 3619
  • 5
Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура

Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура

  • 24 ное 2025 | 02:00
  • 637
  • 0
Артета: Този отбор има вярата и нивото да играе постоянно

Артета: Този отбор има вярата и нивото да играе постоянно

  • 24 ное 2025 | 01:50
  • 2254
  • 0
Алонсо: Трябва да реагираме на проблемите

Алонсо: Трябва да реагираме на проблемите

  • 24 ное 2025 | 01:36
  • 2044
  • 2
Тюрам: Едно поражение не може да промени вярата ни

Тюрам: Едно поражение не може да промени вярата ни

  • 24 ное 2025 | 01:18
  • 797
  • 0
Киву: Разочарованието може да остави следа

Киву: Разочарованието може да остави следа

  • 24 ное 2025 | 00:44
  • 3689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 1320
  • 5
Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 95200
  • 585
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 28172
  • 81
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 4257
  • 0
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 31832
  • 215
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 3124
  • 0