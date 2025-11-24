Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

Отборът на Бока Хуниорс се класира за 1/4-финалите в плейофите на аржентинската Торнео Betano Клаусура. Грандът от Буенос Айрес преодоля тима на Талерес след успех с 2:0 като домакин. И двата гола отбеляза Мигел Мерентиел (28', 46’).

Успехът бе специален за самия Мерентиел, който вече има 50 гола с фланелката на Бока Хуниорс.

Merentiel llegó a los 50 goles con la camiseta más linda de todas.



¡Vamos por más, Miguelón! 💙💛💙 pic.twitter.com/VsVMDagoPv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 24, 2025

Също така голяма роля за успеха имаше и вратарят на домакините Аугустин Маркесин, който спаси дузпа.

Ponga huevo y vaya el frente 🤩🇸🇪 pic.twitter.com/Le5gh3Pwzx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 24, 2025

В битката за място във финалната четворка Бока ще играе отново на “Ла Бомбонера”, като този път ще срещне Архентинос Хуниорс, който отстрани Велес Сарсфийлд след победа с 2:0.

Естудиантес преодоля първия кръг в плейофите на Клаусура

Иначе тази нощ се изигра още един мач от осминафиналните плейофи, в който Естудиантес отстрани Росарио Сентрал след успех с 1:0 като гост.