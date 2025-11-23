Популярни
Италиански пастор променил живота на Божинов

  • 23 ное 2025 | 19:27
  • 1258
  • 0
Италиански пастор променил живота на Божинов

Бившият футболист Валери Божинов сподели лични спомени от детството си и началото на кариерата в Италия. Всеизвестен факт е, че на 13 години той заминава сам за Лечe.

"Една история се пише, не се изтрива продължава да се пише. Надявам се моят син да продължи да пише историята. На 13 отидох сам в Лече. Имах закрилник, който отговаряше за децата от провинцията и от чужбина. Дон Дамяно беше пастор. Отговаряше за 25 деца. Знание, образование, дисциплина, начин на живот - всичко това получих там. Всяка събота или неделя имахме час в църквата. За мен беше привилегия да науча повече за религията", разказа бившият национал пред bTV.

В пансиона Божинов споделял обедите и вечерите с наставника си: разговори, изповеди, споделяне на тревогите. "Това не струва пари, трябва да го изживееш. Аз съм благодарен, че израснах с Дон Дамяно и научих как се оцелява. Заминах за Малта, а след това и за Италия в края на 90-те, беше трудно. В Италия научих ред и дисциплина. И там не беше цветя и рози, но беше малко по-цивилизовано. Отивах на училище, после бягах, играех с топката сутрин и вечер. Моето желание беше да бъда част от легендите - плаках и се радвах на своите кумири от САЩ'94", добави Божинов.

"В стаята ми имаше плакати на Роналдо, Стоичков, Зидан, Баджо, Дел Пиеро. В Лече гоних топката, а на 15 дебютирах срещу Зидан и Дел Пиеро в мача Лече - Бреша. На терена са зверове - не гледат никого в очите, изяждат те, но след това са хора като Недвед, например, които ти подават ръка. Талантът е даденост, но за да се усъвършенстваш, трябва много труд, мотивация и желание.

"Школите у нас? 1200–2000 лева не стигат да се издържи семейство. Без пари и структурираност няма как да стане. Имам две деца - момче на 18 и принцеса на 14. Не мога да правя щуротии. Ако искаме гордост и щастие, трябва да сме пример", каза още бившият нападател на Левски, Ювентус, Парма. Фиорентина и Манчестър Сити.

