Овиедо и Райо Валекано не успяха да се победят в мач с два червени картона, пропусната дузпа и напрежение
  2. Райо Валекано
Овиедо и Райо Валекано не успяха да се победят в мач с два червени картона, пропусната дузпа и напрежение

  • 23 ное 2025 | 17:18
  • 371
  • 0
Овиедо и Райо Валекано завършиха наравно 0:0 в мач от 13-ия кръг на Ла Лига. Двата тима изиграха сравнително постна продукция и в крайна сметка не успяха да си отбележат попадение, но за сметка на това отнесоха по един червен картон - Илиас Чаира (53’) бе изгонен от домакините, а Пате Сис (90+2’) до гостите. Иси Паласон пък пропусна дузпа за мадридчани в 67-ата минута.

Футболистите на Луис Карион пропуснаха най-добрата ситуация през първата част, когато дойде след половин час игра, когато първо Санти Касорла нацели напречната греда след хубав изстрел, а впоследствие бранител успя да изчисти от голлинията след добавка на Винас. В 53-ата минута Чаира първо загуби топката в средата на терена и впоследствие в опит да поправи грешката си се стигна до още по-сериозно нарушение, което доведе до изгонването му, а Овиедо остана с човек по-малко. В 65-ата минута появилият се от пейката Пабло Агдин извърши също доста необмислено нарушение срещу играч на Райо. Така се стигна до дузпа, която обаче бе пропусната от легендата Иси Паласон. В добавеното време пък друга резерва Пате Сис бе изгонен след удар с лакът в наказателното поле при изпълнение на корнер, което възстанови бройката на футболистите на двата тима на терена.

Овиедо продължава да е на дъното в класирането в Ла Лига с девет точки, а Райо Валекано е 12-и с 16, но тимът от мадридското предградие има само една загуба в последните си пет мача.

Снимки: Gettyimages

