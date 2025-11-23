Популярни
Владимир Зографски с 19-и резултат в квалификацията за второто състезание в Лилехамер

  • 23 ное 2025 | 17:01
  • 159
  • 0
Българската звезда в ски скока Владимир Зографски преодоля квалификацията и за второто състезание при мъжете от новия сезон в Световната купа на голямата шанца в Лилехамер (Норвегия).

Зографски се нареди 19-и след скок от 128.5 метра, за който получи 120.7 точки.

Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер
Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

Така българинът нямаше проблеми да влезе сред 50-те състезатели, които по-късно днес ще участват в същинското състезание.

Най-добър в квалификацията беше австриецът Ян Хьорл, който записа скок от 141.5 метра и събра 144.7 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) завърши шести в пресявката.

В събота Владимир Зографски се класира на 12-о място в първото състезание при мъжете в Лилехамер.

