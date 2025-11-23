Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

Представителката на Румъния Джоан Челимо Мели се завърна победоносно към маратонското бягане, спечелвайки надпреварата в Инчън (Южна Корея) в неделя.

В първия си маратон след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където контузия в десния глезен я принуди да се оттегли преди средата на дистанцията, Челимо триумфира с време 2:22:57. Тя изпревари етиопския дует Енатнеш Тирусев (2:23:16) и Йеши Чеколе (2:23:26).

С това си постижение Челимо се изкачва на трето място в европейската ранглиста за маратон за 2025 г., нареждайки се след олимпийската шампионка Сифан Хасан (2:19:00) и германката Фабиен Кьонигщайн (2:22:17).

Това е едва втората победа в маратонската кариера на 35-годишната атлетка, като и двата ѝ триумфа са постигнати на южнокорейска земя. Челимо спечели и маратона в Сеул през 2022 г. с личен рекорд от 2:18:04.

Родената в Кения румънка спечели и сребърен медал в полумаратона на Европейското първенство по лека атлетика през 2024 г. Тя ще бъде сред фаворитите и в пълната дистанция, ако реши да участва в маратона на следващото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

При мъжете победата грабна етиопецът Герба Дибаба, който постигна нов личен рекорд от 2:06:52.

Снимки: Gettyimages