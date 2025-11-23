Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Представителният отбор на Добруджа приема Локомотив Пловдив в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. “Черно-белите” гостуват на стадион “Дружба” от 12:00 часа.

„Смърфовете“ ще атакуват второто място след издънките на ЦСКА 1948 и Черно море в съботните им мачове. При успех днес пловдивчани ще се изравнят по точки с ЦСКА 1948 на втората позиция.

Локомотив ще бъде без своя голмайстор Хуан Переа, който е наказан. Парвиз Умарбаев е с контузия и също ще пропусне визитата в Добрич. Калоян Костов и Крист Лонгвил също няма да бъдат на разположение на Душан Косич заради контузии.

Отборът на Добруджа се намира на последната позиция в класирането и всяка точка е от огромно значение. Преди паузата за националните отбори новакът в елита допусна обрат в Пловдив срещу друг пловдивски тим – Ботев. Лошата новина за Атанасов е нелепият червен картон, който Ди Матео Ловрич си изкара на “Колежа”. Заради него той ще пропусне срещата със “смърфовете”.