  България ще бъде домакин на Белгия в двубой от Световната група за Купа "Дейвис"

  • 23 ное 2025 | 13:43
България ще бъде домакин на Белгия в мач от Световна група на Купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий в Болоня (Италия). Мачът ще се играе на 6/7 или 7/8 февруари 2026 година, като точните дати и градът-домакин ще бъдат обявени през декември.

За първи път в история България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство. Това стана факт, след победата на националите над Финландия в Пловдив.

Тимът на Белгия беше поставен под номер 4 в жребия, след като загуби на полуфиналите от Италия преди два дни. При успех в този мач България ще играе за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

До момента България е излизала четири пъти срещу Белгия за Купа „Дейвис": 1973 г. България - Белгия 3:2, 1976 г. Белгия - България 3:2, 1984 г. България - Белгия 2:3, 1985 г. Белгия - България 3:1, съобщават от БФ Тенис.

