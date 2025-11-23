Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

  • 23 ное 2025 | 13:16
  • 192
  • 0
Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

Ян Шруб ще се опита да си осигури място в отбора за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, като участва в надпреварата на 6,71 км за мъже на Cross d'Allonnes. Състезанието е част от златния Световен тур по крос-кънтри и ще се проведе днес следобед.

Преди две години Шруб влезе в историята в Брюксел, ставайки първият французин, спечелил титлата при мъжете в историята на шампионата. Сега 29-годишният атлет е сред основните фаворити в ключовата квалификационна надпревара, която ще определи съставите на Франция при мъжете и младежите до 23 години.

Въпреки че Джими Гресие заслужено привлече вниманието с подвизите си на Световното първенство по лека атлетика, Шруб също записа може би най-силния сезон в кариерата си досега.

Ден след като Гресие спечели титлата в полумаратона, Шруб триумфира с индивидуалната и отборната титла на 10 км на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. На пистата Шруб победи Гресие за титлата на Франция на 5000 метра, преди да завърши девети в същата дисциплина на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Гресие също ще бъде в Алон, но се очаква да участва по-рано в програмата в несъстезателно бягане на 5 км, след което ще даде старта на основната надпревара при мъжете. Европейското първенство по крос кънтри на SPAR не е в плановете на Гресие, но той е изразил желание да се състезава на Световното първенство по крос кънтри в Талахаси на 10 януари.

Въпреки отсъствието на Гресие от основното бягане, Шруб ще се изправи пред сериозна конкуренция от местни таланти в Алон. Сред тях са Фабиен Палко и Юго Ай, които демонстрират отлична форма в шосейните бягания.

Палко, който завърши четвърти на 10 км на Европейското първенство по бягане и спечели отборно злато, записа личен рекорд от 27:31 в Лил миналия уикенд. Междувременно Ай продължи завръщането си след контузия със солово бягане на 10 км за 27:43 в Бордо.

Юго Ай има отлични постижения на Европейското първенство по крос-кънтри, печелейки индивидуални медали и отборно злато при младежите до 23 години през 2017 и 2018 г. През 2021 г. в Дъблин той се класира четвърти при мъжете, когато Франция отново спечели отборната титла.

Други потенциални претенденти за място в отбора в Алон са двукратният медалист от европейски първенства по крос-кънтри до 23 години Валентен Бреск и Люк Льо Барон, който завърши пети в същата възрастова група миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

  • 22 ное 2025 | 16:58
  • 624
  • 0
Рекордьорът в десетобоя Трошчанка: Ако зависеше от мен, бих дал наградата "Изгряваща звезда" на Саръбоюков

Рекордьорът в десетобоя Трошчанка: Ако зависеше от мен, бих дал наградата "Изгряваща звезда" на Саръбоюков

  • 22 ное 2025 | 15:08
  • 2301
  • 1
Американските звезди Коул Хокър и Грант Фишър пропускат Световното по крос-кънтри в САЩ

Американските звезди Коул Хокър и Грант Фишър пропускат Световното по крос-кънтри в САЩ

  • 22 ное 2025 | 11:54
  • 367
  • 0
Един от най-бързите мъже в света пропусна Олимпиадата заради тайно наказание за допинг, издаден от собствения си треньор

Един от най-бързите мъже в света пропусна Олимпиадата заради тайно наказание за допинг, издаден от собствения си треньор

  • 22 ное 2025 | 11:07
  • 1242
  • 0
Легенда от Лондон 2012 с изненадващ нов път след героичните си олимпийски дни

Легенда от Лондон 2012 с изненадващ нов път след героичните си олимпийски дни

  • 22 ное 2025 | 10:42
  • 1384
  • 0
Фемке Бол с историческа серия от 30 поредни победи

Фемке Бол с историческа серия от 30 поредни победи

  • 22 ное 2025 | 10:23
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 9494
  • 17
11-те на Септември (Сф) и Лудогорец, Хьогмо и Матич дебютират

11-те на Септември (Сф) и Лудогорец, Хьогмо и Матич дебютират

  • 23 ное 2025 | 13:34
  • 2816
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 25935
  • 21
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 1610
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 12979
  • 46
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 16648
  • 5