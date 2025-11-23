Европейският шампион Шруб повежда френския контингент на кроса в Алон

Ян Шруб ще се опита да си осигури място в отбора за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, като участва в надпреварата на 6,71 км за мъже на Cross d'Allonnes. Състезанието е част от златния Световен тур по крос-кънтри и ще се проведе днес следобед.

Преди две години Шруб влезе в историята в Брюксел, ставайки първият французин, спечелил титлата при мъжете в историята на шампионата. Сега 29-годишният атлет е сред основните фаворити в ключовата квалификационна надпревара, която ще определи съставите на Франция при мъжете и младежите до 23 години.

Въпреки че Джими Гресие заслужено привлече вниманието с подвизите си на Световното първенство по лека атлетика, Шруб също записа може би най-силния сезон в кариерата си досега.

Ден след като Гресие спечели титлата в полумаратона, Шруб триумфира с индивидуалната и отборната титла на 10 км на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април. На пистата Шруб победи Гресие за титлата на Франция на 5000 метра, преди да завърши девети в същата дисциплина на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Гресие също ще бъде в Алон, но се очаква да участва по-рано в програмата в несъстезателно бягане на 5 км, след което ще даде старта на основната надпревара при мъжете. Европейското първенство по крос кънтри на SPAR не е в плановете на Гресие, но той е изразил желание да се състезава на Световното първенство по крос кънтри в Талахаси на 10 януари.

Въпреки отсъствието на Гресие от основното бягане, Шруб ще се изправи пред сериозна конкуренция от местни таланти в Алон. Сред тях са Фабиен Палко и Юго Ай, които демонстрират отлична форма в шосейните бягания.

Палко, който завърши четвърти на 10 км на Европейското първенство по бягане и спечели отборно злато, записа личен рекорд от 27:31 в Лил миналия уикенд. Междувременно Ай продължи завръщането си след контузия със солово бягане на 10 км за 27:43 в Бордо.

Юго Ай има отлични постижения на Европейското първенство по крос-кънтри, печелейки индивидуални медали и отборно злато при младежите до 23 години през 2017 и 2018 г. През 2021 г. в Дъблин той се класира четвърти при мъжете, когато Франция отново спечели отборната титла.

Други потенциални претенденти за място в отбора в Алон са двукратният медалист от европейски първенства по крос-кънтри до 23 години Валентен Бреск и Люк Льо Барон, който завърши пети в същата възрастова група миналата година.

Снимки: Gettyimages