  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  ПФК Ботев: Волен Чинков е компрометиран съдия

ПФК Ботев: Волен Чинков е компрометиран съдия

  • 23 ное 2025 | 13:08
  • 1949
  • 19

Ръководството на Ботев (Пловдив) явно показа, че не е доволно от съдийството във вчерашния двубой срещу ЦСКА, загубен с 1:2 на националния стадион "Васил Левски“. В официалния сайт на клуба обаче се появи упрек и към отговарящия пза ВАР съдия Волен Чинков.

Ето какво написаха от ПФК Ботев относно две ситуации в мача:

След по-малко от 120 секунди неопитният съдия Геро Писков проспа чиста дузпа срещу Франклин Маскоте. Съвсем очаквано, компрометираният Волен Чинков, който отговаряше за системата VAR, не сигнализира на младия си колега и пловдивчани бяха сериозно ощетени.

В 65-ата минута Петко Панайотов на свой ред пропусна, а в 69-ата минута домакините получиха подарък от съдийската бригада, но от отсъдената дузпа Йоанис Питас стреля в напречната греда.

