Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

  • 23 ное 2025 | 11:22
  • 300
  • 0

Теодора Кирилова ще се изправи срещу Клаудия Перона в битка от събитието Maximum Damage. Бойната гала ще се проведе на 20-и декември в Стара Загора.

В битката ще бъде заложена световната титла при дамите в категория до Международната федерация по муай тай.

Бойната гала на "Maximum Damage" ще предложи 12 срещи в три различни правилника - бокс, ММА и кикбокс. Към момента българските бойци, които са потвърдили участие са Здравко Попов, Симеон Наковски, Михаил Велчовски, Константин Стойков, Георги Петров. 

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

Бам Родригес нокаутира Фернандо Мартинес и обедини три световни титли

  • 23 ное 2025 | 09:33
  • 1004
  • 0
Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

Девин Хейни свали Брайън Норман-младши в нокдаун и стана шампион в трета категория

  • 23 ное 2025 | 08:36
  • 712
  • 0
Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

  • 23 ное 2025 | 08:16
  • 851
  • 0
Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

Хамзат Чимаев блъсна Иан Гари при спречкване зад кулисите на UFC Катар

  • 23 ное 2025 | 00:18
  • 1581
  • 0
Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

Боксьорите ни научиха жребия си за Евро'25 в Будапеща

  • 22 ное 2025 | 23:10
  • 1729
  • 0
Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

Царукян отказа Хукър и предизвика Топурия

  • 22 ное 2025 | 22:47
  • 5179
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3365
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22174
  • 18
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 283
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11141
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4126
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14861
  • 5