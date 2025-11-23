Теодора Кирилова срещу испанка на Maximum Damage 4

Теодора Кирилова ще се изправи срещу Клаудия Перона в битка от събитието Maximum Damage. Бойната гала ще се проведе на 20-и декември в Стара Загора.

В битката ще бъде заложена световната титла при дамите в категория до Международната федерация по муай тай.

Бойната гала на "Maximum Damage" ще предложи 12 срещи в три различни правилника - бокс, ММА и кикбокс. Към момента българските бойци, които са потвърдили участие са Здравко Попов, Симеон Наковски, Михаил Велчовски, Константин Стойков, Георги Петров.