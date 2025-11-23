Джони Велинов: Звярът не просто се е събудил - той се върна по-силен

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов използва социалните мрежи, за да изрази щастието си след успеха на "армейците" над Ботев (Пловдив), дошъл след обрат. "Червените" се оказаха изоставащи в мача още в 6-ата минута, но с два гола на Леандро Годой през второто полувреме успяха да спечелят трите точки.

"Това е ЦСКА! Будни сме, живи сме и сме гладни за битка. Звярът не просто се е събудил - той се върна по-силен. Никой не може да спре червената армия, когато е на поход", написа Джони Велинов във "Фейсбук".