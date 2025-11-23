Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Джони Велинов: Звярът не просто се е събудил - той се върна по-силен

Джони Велинов: Звярът не просто се е събудил - той се върна по-силен

  • 23 ное 2025 | 09:32
  • 160
  • 0

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов използва социалните мрежи, за да изрази щастието си след успеха на "армейците" над Ботев (Пловдив), дошъл след обрат. "Червените" се оказаха изоставащи в мача още в 6-ата минута, но с два гола на Леандро Годой през второто полувреме успяха да спечелят трите точки.

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

"Това е ЦСКА! Будни сме, живи сме и сме гладни за битка. Звярът не просто се е събудил - той се върна по-силен. Никой не може да спре червената армия, когато е на поход", написа Джони Велинов във "Фейсбук".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

  • 23 ное 2025 | 09:26
  • 158
  • 0
Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

  • 23 ное 2025 | 09:21
  • 326
  • 0
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 1658
  • 0
Струмска слава би Германея в голово шоу

Струмска слава би Германея в голово шоу

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 923
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1720
  • 1
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 5662
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 12983
  • 13
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 5662
  • 8
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 1658
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1720
  • 1
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 109152
  • 556
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 10769
  • 3