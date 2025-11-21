Илиян Станчев: Устрем е корав

Черноломец (Попово) гостува утре на Устрем (Дончево) в Добрич. Срещата от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„С победата над солидния Волов успяхме да поправим грешката, която допуснахме в предишния мач със Спартак II във Варна. Беше много тежка битка срещу противника от Шумен, но демонстрирахме характер, бяхме перфектни в тактическо отношение и излязохме с чест от нея. Знаехме, че можем да го направим, защото сме уверени във възможностите си. Трябва да сторим същото и предстоящата среща, защото тя няма да е по-лека. Устрем е корав и ще ни е много трудно“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.