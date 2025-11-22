Борусия (Мьонхенгладбах) направи поредна крачка нагоре

Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) продължава по възходяща линия, записвайки трети пореден успех. Този път тимът надви Хайденхайм с 3:0 като гост в мач от 11-тия кръг на Бундеслигата. Преди този уикенд Гладбах беше само на две точки от опасната зона, но сега вече може да диша по-спокойно. Домакините пък остават на дъното, като вече са и отбора в първенствити с най-малко точки в актива си.

Футболистите на Борусия не само че вкараха три попадения, но удариха и две греди. И все пак първият им гол дойде от дузпа в края на първото полувреме, която сериозно беше оспорена от тима на Хайденхайм. Кевин Дикс беше точен от бялата точка.

Харис Табакович удвои в 55-ата, а резервата Шуто Макино довърши съперника в 76-ата.