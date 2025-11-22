Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Мьонхенгладбах)
  3. Борусия (Мьонхенгладбах) направи поредна крачка нагоре

Борусия (Мьонхенгладбах) направи поредна крачка нагоре

  • 22 ное 2025 | 19:45
  • 713
  • 0
Борусия (Мьонхенгладбах) направи поредна крачка нагоре

Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) продължава по възходяща линия, записвайки трети пореден успех. Този път тимът надви Хайденхайм с 3:0 като гост в мач от 11-тия кръг на Бундеслигата. Преди този уикенд Гладбах беше само на две точки от опасната зона, но сега вече може да диша по-спокойно. Домакините пък остават на дъното, като вече са и отбора в първенствити с най-малко точки в актива си.

Футболистите на Борусия не само че вкараха три попадения, но удариха и две греди. И все пак първият им гол дойде от дузпа в края на първото полувреме, която сериозно беше оспорена от тима на Хайденхайм. Кевин Дикс беше точен от бялата точка.

Харис Табакович удвои в 55-ата, а резервата Шуто Макино довърши съперника в 76-ата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

  • 22 ное 2025 | 14:52
  • 5728
  • 6
Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

  • 22 ное 2025 | 14:50
  • 1353
  • 0
Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

  • 22 ное 2025 | 14:41
  • 3088
  • 0
Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

  • 22 ное 2025 | 16:29
  • 8670
  • 3
Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

  • 22 ное 2025 | 13:37
  • 2118
  • 5
Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 1117
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 90348
  • 429
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 20605
  • 18
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 5639
  • 38
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37492
  • 73
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 24421
  • 63
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 23220
  • 266