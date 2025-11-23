Арсенал посреща Тотнъм в дербито на Северен Лондон

Арсенал и Тотнъм ще се изправят един срещу друг в поредното издание на дербито на Северен Лондон. Двубоят от 12-тия кръг на Премиър лийг е днес от 18:30 часа. Срещата ще се проведе на стадион "Емиратс", а главен съдия ще бъде Майкъл Оливър.

Арсенал заема първото място в класирането с 26 точки от 11 изиграни мача, като отборът е отбелязал 20 гола и е допуснал едва 5. "Топчиите" демонстрират изключително стабилна защита и са в отлична позиция да затвърдят лидерството си.



Тотнъм се намира на шестата позиция с 18 точки. "Шпорите" са вкарали 19 попадения и са допуснали 10. Тимът на Томас Франк играе на приливи и отливи през сезона, но със сигурност ще даде най-доброто от себе си срещу големия съперник.

Арсенал демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и едно равенство в Премиър лийг. "Топчиите" завършиха наравно със Съндърланд (2:2) преди паузата за националните отбори, но преди това постигнаха убедителна победа с 3:0 като гост срещу Славия (Прага) в Шампионската лига. Тимът на Микел Артета записа и две последователни победи в първенството - срещу Бърнли (2:0) и срещу Кристъл Палас (1:0). Серията включва и елиминирането на Брайтън от "Карабао Къп".



От своя страна, Тотнъм показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Шпорите" завършиха 2:2 с Манчестър Юнайтед на 8 ноември, след като преди това разгромиха ФК Копенхаген с 4:0 в Шампионската лига. Отборът на Франк претърпя две последователни загуби - от Челси (0:1) в първенството и от Нюкасъл (0:2) за "Карабао Къп" но преди това постигна убедителна победа с 3:0 като гост срещу Евертън.

Арсенал е изправен пред сериозна криза с контузени играчи, като седем ключови футболисти са извън строя. Сред тях са капитанът Мартин Йодегор, нападателите Виктор Гьокереш, Кай Хавертц и Габриел Жезус, както и крилото Габриел Мартинели. Защитникът Габриел Магаляеш също е контузен, което принуждава Артета да разчита на младия Кристиан Москера в центъра на защитата. Въпреки тези отсъствия, Арсенал разполага с Деклан Райс, който е в отлична форма.



Тотнъм също има проблеми с контузии, като четирима важни играчи са аут за дербито - Джеймс Мадисън, Доминик Соланке, Деян Кулушевски и Ив Бисума. Под въпрос за мача са още четирима, включително защитникът Раду Драгушин и младият талант Арчи Грей. Добрата новина за "шпорите" е, че Мохамед Кудус е на разположение и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Арсенал.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше в контролен мач на 31 юли 2025 г. Тогава Тотнъм победи Арсенал с 1:0. В последния им официален двубой от Премиър лийг, игран на 15 януари 2025 г., Арсенал спечели с 2:1 на "Емиратс". Преди това, на 15 септември 2024 г., "топчиите" отново надделяха с 1:0 като гост.



Историята на последните пет срещи между двата отбора показва превъзходство на Арсенал с три победи, едно равенство и една загуба.

Снимки: Gettyimages