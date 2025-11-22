Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Царукян е готов за бързo завръщане в клетката при победа на UFC Катар

Царукян е готов за бързo завръщане в клетката при победа на UFC Катар

  • 22 ное 2025 | 16:45
  • 425
  • 0

Арман Царукян ще бъде на разположение за сблъсък с Илия Топурия още през януари, ако успее да се справи със задачата си в главната битка на UFC Катар.

Царукян се изправя срещу Дан Хукър в петрундов двубой, който ще оглави събитието Fight Night по-късно тази вечер в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Доха.

Предвид несигурността около следващия съперник на шампиона Илия Топурия, Царукян е готов да се завърне бързо в октагона и да се изправи срещу Ел Матадор през януари, ако победи в Катар.

„Не, не искам да чакам“, заяви Царукян пред MMA Fighting. „Ако се представя много добре [срещу Хукър] и от UFC кажат: „Можеш ли да се биеш през януари?“, ще приема битката веднага.“

Царукян и Хукър в категория преди UFC Катар
Това ще бъде първа поява за Царукян след победата му над Чарлс Оливейра на UFC 300 през април 2024 г. 29-годишният боец трябваше да се бие с Ислам Махачев за титлата в лека категория на UFC 311 през януари, но беше отстранен от двубоя ден преди събитието поради контузия в гърба.

„Това означава всичко за мен“, каза Царукян. „Ако загубя, губя всичко. Ако спечеля, печеля всичко. Така че за мен това е като битка за титла. Пет рунда, главно събитие, и трябва да спечеля този мач, за да получа своя шанс за пояса. Това е важна битка за мен и затова съм концентриран. Много съм фокусиран върху този двубой.“

Въпреки че Пимблет изглежда фаворит за шампионския двубой, Царукян смята, че това е възможно, макар и според него Пимблет да не е заслужил подобна възможност. Той обаче е категоричен, че Гейджи няма да получи шанс.

Sportal.bg ще отразява на живо главните срещи от събитиетo UFC Катар. Битките започват в 20:00 часа.

