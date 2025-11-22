Проведе се пилотното издание на фестивала „Футбол 3“

С много усмивки, енергия и искрен детски ентусиазъм на терените на Националната футболна база се проведе пилотното издание на футболния фестивал „Футбол 3“ за деца на 6-годишна възраст (набор 2019). Събитието привлече голям брой присъстващи – родители, треньори, любители на футбола и гости, които изпълниха базата с истинска празнична атмосфера.

На терена участие взеха осем детски формации: ОФК София, „Сердика“, Академия „Стойчо Стоев“, два отбора на „Национал“, Вива Лъвчета, Марек (Дупница) и Хебър (Пазарджик). Малките футболисти показаха огромно желание за игра, а радостта от всяко разиграване, гол и спечелена топка личеше във всеки миг от фестивала.

Форматът „Футбол 3“, който надгражда добре познатата игра 3 v 3, бе представен като пилотен методически модел за развитие на футболния интелект при децата от 6 до 11 години. По време на проявата бяха демонстрирани и новите изменения в правилника, които ще подпомогнат клубовете в организирането на обучения и състезания за най-малките състезатели.

Голяма част от публиката – многобройни родители и близки – подкрепяха децата с нескрита емоция и гордост. Терените се изпълниха с радостни възгласи, аплодисменти и насърчителни думи, превръщайки фестивала в истински семеен празник.

Методиката „Футбол 3“ се разработва от Пламен Михов, методист в Българския футболен съюз, който след финализирането й ще я представи официално и ще я предостави на всички треньори в детско-юношеските школи в страната. Новите варианти на игровата форма ще бъдат интегрирани и в програмата на УЕФА „Grassroots – Flexible Formats“, насочена към адаптиране на футболната среда към нуждите на най-младите.

bfunion.bg