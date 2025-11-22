Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рот-Вайс (Кобленц)
  3. Талант от Пловдив ще играе в Германия

Талант от Пловдив ще играе в Германия

  • 22 ное 2025 | 13:32
  • 107
  • 0
Талант от Пловдив ще играе в Германия

След преминати успешни проби шестнайсетгодишният Георги Цонков от Пловдив подписа договор с Рот-Вайс Кобленц. В България атакуващо крило бе част от отбора на Съединение в Трета лига. С амбицията да се развива, Цонков потърси възможности в чужбина и с помощта на мениджъра Красимир Тенков замина за едноседмични тестове в два германски отбора – Кобленц и Рот-Вайс Кобленц U19.

По време на престоя си в Германия младият футболист привлече вниманието на треньорите и испанският наставник на Рот-Вайс Кобленц изрази желание да го задържи в клуба, като покани Цонков да се включи в подготвителния лагер на отбора в Нидерландия. В края на подготовката беше подписан официален договор с германския клуб, където Цонков ще се изявява като офанзивен халф.

Георги тренира футбол от 7-годишен. Минава през школите на ФК ВЕЛД, Марица (Пловдив) и Хебър (Пазарджик). На 15 години го взимат на подготовка с мъжкия отбор на Марица (Пловдив), където изиграва няколко контроли, в които се представя много добре. Последния си сезон в България започва в Гигант (Съединение), но там не получава подкрепа да покаже способностите си. 

"Обърнах се към чуждестранен отбор, защото у нас не се дава шанс и не се оценяват достатъчно начинаещите футболисти. В България една много голяма част от треньорите и отборите не са търпеливи с развитието на младите играчи, а не трябва да е така, защото те са футболното бъдеще на България", обяснява Георги избора си да потърси развитие навън.

В момента Рот-Вайс Кобленц се състезава в Регионалната лига, но има стремеж за влизане в Бундеслигата възможно най-скоро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

  • 22 ное 2025 | 09:25
  • 2307
  • 2
Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

  • 22 ное 2025 | 09:19
  • 2429
  • 3
Септември не остави никакви шансове на Славия при 17-годишните

Септември не остави никакви шансове на Славия при 17-годишните

  • 22 ное 2025 | 10:51
  • 3549
  • 3
Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 2529
  • 10
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 9182
  • 46
Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 07:30
  • 2233
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:0 ЦСКА 1948, домакините контролират играта

Арда 2:0 ЦСКА 1948, домакините контролират играта

  • 22 ное 2025 | 12:00
  • 6489
  • 47
11-те на Черно море и Локомотив (София)

11-те на Черно море и Локомотив (София)

  • 22 ное 2025 | 13:23
  • 677
  • 0
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 14426
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 9182
  • 46
Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

  • 22 ное 2025 | 08:39
  • 2993
  • 1
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 3038
  • 0