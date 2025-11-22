Талант от Пловдив ще играе в Германия

След преминати успешни проби шестнайсетгодишният Георги Цонков от Пловдив подписа договор с Рот-Вайс Кобленц. В България атакуващо крило бе част от отбора на Съединение в Трета лига. С амбицията да се развива, Цонков потърси възможности в чужбина и с помощта на мениджъра Красимир Тенков замина за едноседмични тестове в два германски отбора – Кобленц и Рот-Вайс Кобленц U19.

По време на престоя си в Германия младият футболист привлече вниманието на треньорите и испанският наставник на Рот-Вайс Кобленц изрази желание да го задържи в клуба, като покани Цонков да се включи в подготвителния лагер на отбора в Нидерландия. В края на подготовката беше подписан официален договор с германския клуб, където Цонков ще се изявява като офанзивен халф.

Георги тренира футбол от 7-годишен. Минава през школите на ФК ВЕЛД, Марица (Пловдив) и Хебър (Пазарджик). На 15 години го взимат на подготовка с мъжкия отбор на Марица (Пловдив), където изиграва няколко контроли, в които се представя много добре. Последния си сезон в България започва в Гигант (Съединение), но там не получава подкрепа да покаже способностите си.

"Обърнах се към чуждестранен отбор, защото у нас не се дава шанс и не се оценяват достатъчно начинаещите футболисти. В България една много голяма част от треньорите и отборите не са търпеливи с развитието на младите играчи, а не трябва да е така, защото те са футболното бъдеще на България", обяснява Георги избора си да потърси развитие навън.

В момента Рот-Вайс Кобленц се състезава в Регионалната лига, но има стремеж за влизане в Бундеслигата възможно най-скоро.