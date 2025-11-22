Плевен приема открит турнир по ускорен шахмат

Открит турнир по ускорен шахмат за „Купа Плевен“ ще се състои в града на 23 ноември, съобщи за БТА главният съдия на състезанието Чавдар Андреев.

Организаторите от спортен клуб по шахмат (СКШ) Спартак Плевен XXI и Община Плевен очакват в надпреварата да се включат около 40 шахматисти от различни клубове от България.

Турнирът е за всички възрасти в седем кръга по "швейцарска система".

Според правилата на тази система броят на кръговете, които ще се играят се обявява предварително. Двама състезатели могат да играят помежду си само един път, те образуват двойка с противник, който има същия, или най-близък брой точки. При възможност на всеки състезател се дават толкова пъти белите фигури, колкото и черните и на всеки състезател се дава цвят на фигурите, различен от този, получен в предишния кръг. Крайното класиране се определя от сбора на спечелените точки, обясни Чавдар Андреев.

Той добави, че всяка от партиите ще бъде с продължителност от 15 минути плюс пет секунди на ход, което сумарно прави около 30-40 минути. Шахматистите от всички възрасти се състезават общо. Ще бъдат раздадени шест основни и девет специални награди. Два комплекта медали ще има и за децата до 10 и до 14 години.

Наградени ще бъдат класиралите се до шесто място в турнира. Първият получава купа, а до трето място - медали. След това отличени ще бъдат най-добрите във всяка възрастова група.

От СКШ Спартак Плевен XXI в турнира ще се включат над 20 шахматисти. Очакват се участници и от другия местен СКШ Плевен XXI.