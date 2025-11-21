Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Благотворителна инициатива в подкрепа на Бела на MAX FIGHT 63

Благотворителна инициатива в подкрепа на Бела на MAX FIGHT 63

  • 21 ное 2025 | 17:39
  • 278
  • 0
Благотворителна инициатива в подкрепа на Бела на MAX FIGHT 63

По време на бойната гала вечер MAX FIGHT 63 имаме честта да представим уникален благотворителен търг в подкрепа на малката Бела, чиято битка за живот и възстановяване продължава вече четвърта година.

На търга ще бъде представена единствена по рода си оригинална фланелка на футболен клуб Байерн Мюнхен, осигурена от треньора в школата на немския гранд – Петър Гайдаров, и лично подписана от 9 звезди на клуба:

Мануел Нойер, Алфонсо Дейвис, Лирой Сане, Хари Кейн, Жоао Палиня, Джамал Мусиала, Томас Мюлер, Майкъл Олисе, Серж Гнабри.

Всеки желаещ да се включи в Търга, може да наддава за фланелката на Байерн Мюнхен като изпрати две имена, телефон за връзка и желаната сума за фланелката на бащата на Бела на имейл: ajrobben10@icloud.com. Крайният срок за участие е 19:00 ч. на 29 ноември 2025 г. По време на бойната гала вечер MAX FIGHT 63 ще обявим най-високата сума, а зрителите в залата ще имат възможност, ако искат да дадат повече. В случай, че няма други участници, ще бъде обявен публично и победителят.

Защо е нужна нашата помощ?

Историята на Бела е историята, която никой родител никога не би искал да преживее.

На 12.05.2021 г., напълно здраво и жизнено дете, Бела получава внезапен извънболничен сърдечен арест, докато играе на детската площадка. След успешната реанимация тя изпада в продължителна кома. Месеци по-късно, в критично състояние, е транспортирана в Турция, където започва дългият и тежък път на възстановяване.

Оттогава Бела не е прекъсвала рехабилитацията си, претърпяла е множество операции и медицински процедури. През октомври 2024 г. и януари 2025 г. отново е приета по спешност в болница LIV – кризисни състояния, които изчерпват всички налични средства и налагат временно спиране на физиотерапията, от която тя жизненоважно се нуждае.

Днес Бела има реален шанс да проходи – но само ако лечението и терапиите продължат.

Как можем да помогнем?

КАМПАНИЯТА за Бела остава отворена. Всеки жест е крачка напред към нейното възстановяване.

Дарителска сметка:

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

Получател: Белослава Бисерова Бориславова

Revolut: @bela2018

PayPal: @LYBela2018

Подкрепете Бела. Дайте й шанс да продължи своя труден, но възможен път.

Билети за MAX FIGHT 63 са в продажба чрез Eventim и партньорските каси в страната.

