Първи обилен снеговалеж в Италия преди Олимпиадата

Италианските планински участъци, които ще приемат дисциплини от Зимната Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо преминаха през първия си обилен снеговалеж за сезона, пише агенция АП.

Време е за най-нажежената битка за големия кристал в северната комбинация

Високите участъци, включително пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина, където ще бъдат проведени стартовете по ски алпийски дисциплини за жени, вече имат снежна покривка от 20 сантиметра. На места извън трасето все още се забелязват високи стръкове трева, но самото трасе вече е изцяло побеляло.

"Натрупа 20 сантиметра мек сняг, а на финала той е 15 см. Това е добра основа за нататък. Целта ни е около 80 сантиметра сняг на пистата", заяви членът на организационния комитет за алпийските дисциплини Матео Гобо в интервю за агенция АП.

80 процента е малко повече от това, с което Гобо и неговият отбор работят обичайно през сезона в световната купа в Кортина. За Олимпиадата е нужна по-дебела покривка заради по-големия брой състезатели, повечето участници и повечето хора като цяло.

"Повече хора означава повече утъпкване на снега и редуциране на повърхността, а на нас ни трябва за Олимпиада и Параолимпиада", добави Гобо.

Минималната снежна покривка за провеждане на старт от Световната купа е 35 сантиметра.

"Не искаме да изградим лесно трасето, а да изградим добро олимпийско трасе. Очакваме тук да карат най-добрите в света, но и други състезатели. Искаме да избегнем контузиите и паданията на всяка цена, а за това ни трябва повечко сняг", каза още той.

Край финалната линия още няма издигнати трибуни за фенове, а зоната се намира в средната част на планинското възвишение. Сегашният план е за капацитет от 3 500 души, но организаторите искат да го повишат с още хиляда.