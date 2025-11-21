НСА отбеляза 83-тата си годишнина с тържествено честване и научен конгрес

Тържественото честване на Деня на Академията, посветено на 83-ата годишнина от откриването на първата учебна година в Национална спортна академия „Васил Левски“, се проведе на 21 ноември в присъствието на официални гости от страната и чужбина. В рамките на празничното събитие беше официално открит и IV международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“.

Водещ на церемонията бе доц. Христо Андонов, зам.-ректор по учебната работа. Сред официалните гости бяха Васил Терзиев - кмет на Столична община, проф. Елиза Стефанова – председател на Националната агенция по акредитация, Мария Филипова – зам.-омбудсман, Ангел Стойков – председател на Националното представителство на студентските съвети, Росица Иванова – началник на РУО София-област, Андрей Марков – управител на „Аджибадем Сити Клиник“, д-р Олга Мицова – директор на УМБАЛ „Лозенец“, проф. Тигран Симонян - ректор на Института по физическа култура и спорт (Армения), доц. Бранислав Антала - вицепрезидент на Международната федерация за физическо възпитание (FIEPS World), представители на български и чуждестранни партньорски университети и други.

В академичното си слово проф. Лозан Митев, ръководител на сектор „История на физическото възпитание и спорта“, акцентира върху високоотговорната социална мисия на Национална спортна академия, призвана да възпитава и образова поколения млади хора:

„Всяка година по този повод изразяваме нашето уважение и почит към няколко поколения ръководители и преподаватели, отдали своите сили за утвърждаване на Академията, представяме основополагащите ценности, които определят мисията на НСА пред обществеността, но и засвидетелстваме съвременните ни постижения. През последните 10 години развитието на Академията осигури много широки хоризонти за стратегическо развитие пред следващите десетилетия. Това беше време на системна модернизация, засягаща всички области – образование, наука, инфраструктура, управление, обществено сътрудничество, медийна политика. И време на пълно преобразяване на облика на Академията, която със своята уникална по рода си база е един от водещите университетски спортни комплекси в Европа. Това ни ангажира с отговорността и съзнанието, че НСА обективно в съвременната епоха, а и занапред, ще бъде незаобиколим и консолидиращ фактор на спортната идея и култура в България. И ще продължава да бъде градивен елемент от европейската спортна култура, характеризираща се с ценностите на класическия хуманизъм.“

С приветствено слово ректорът на НСА проф. Красимир Петков обобщи важни постижения на Спортната академия: „За 83 години може да се похвалим, че значителна част от най-големите спортисти на България са наши възпитаници, както и техните треньори. Слоганът на НСА е „Успешната кариера започва от тук“. Пред мен са хората, които го изпълват със съдържание. Не уточняваме за коя кариера става въпрос. Отворили сме широко вратата за всички, които искат да успеят, защото мисията на Спортната академия е да създава успели хора. Добрите спортисти и добрите специалисти, които са излезли от НСА и работят по цял свят, са лицето на Академията, а хората в залата – преподавателите, са черноработниците на този процес. Поздравявам всички участници и гости в предстоящия конгрес - на такива форуми се стремим да придадем практико-приложна стойност на изследванията и знанията, които специалистите споделят.“

Към академичната общност и към участниците в международния научен конгрес се обърна кметът на столичния град Васил Терзиев: „Радвам се, че имам възможност да ви поздравя с 83 години много успешни състезатели и треньори и много успешни кариери у нас и по света. Пожелавам ви да бъдете пример за това как поколение след поколение изграждате качествени специалисти, треньори и състезатели. И преподаватели, които издигат равнището на физическата култура и спорта. Искам и да ви благодаря за страхотното партньорство – всеки път, когато дойда в НСА, съм изключително приятно изненадан от всички подобрения, които виждам и от редицата съвместни проекти, които са изключително важни и са управлявани толкова добре. Тук се усеща едно от най-важните неща, които ми се иска да го има в цялата държава – това е приемствеността. Защото всичко, което се прави в Спортната академия, надгражда стореното до този момент. Пожелавам ви всичко, което правите, да продължава да бъде пример и извън спортните среди, както е в момента. Пожелавам и успешен конгрес на всички участници.“