Зам.-министър Петър Младенов: Партньорството между ММС и МЦ - Пловдив създава условия за развитието на младите хора

  • 21 ное 2025 | 16:46
Партньорството между Министерството на младежта и спорта и Младежки център Пловдив създава условия за развитието на младите хора. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на честването на 10-годишнината от създаването на Младежки център Пловдив.

“Десет години са достатъчно време, за да се изгради общност, да се създадат традиции и да се родят десетки инициативи, оставили следа в живота на млади хора, които търсят вдъхновение, възможности и подкрепа. Но също така това е период, който показва, че когато има визия, професионализъм и партньорство, резултатите не закъсняват”, каза още Младенов.

Заместник-министър Младенов подчерта ключовата роля на партньорството между Министерството на младежта и спорта и Младежкия център за успешното прилагане на младежките политики както на местно, така и на национално ниво.

По думите му Младежки център Пловдив се е утвърдил като институция, която през последното десетилетие е пример за устойчиво развитие, иновации и отдаденост към младите хора на България.

Събитието се проведе в Младежки център Пловдив и включи кратка вечерна програма, в която бяха представени акценти от развитието на центъра през последното десетилетие. Сред гостите бяха представители на институции, партньорски организации, местната общност и активни млади хора, участвали в инициативите на центъра през годините.

