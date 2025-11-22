Популярни
  Фиорентина
  2. Фиорентина
  Ювентус ще се опита да задълбочи кризата във Фиорентина

Ювентус ще се опита да задълбочи кризата във Фиорентина

  • 22 ное 2025 | 05:45
  • 190
  • 0
Ювентус ще се опита да задълбочи кризата във Фиорентина

Фиорентина и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от 12-тия кръг на Серия "А". Двубоят ще започне в 19:00 часа на стадион "Артемио Франки" и ще бъде ръководен от Даниеле Довери. Този сблъсък винаги е интересен заради голямото съперничество между двата клуба ивраждата между феновете им.

Фиорентина се намира в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-о място в класирането с едва 5 точки от 11 изиграни мача. "Виолетовите" имат сериозни проблеми в защита, като са допуснали 18 гола, докато са отбелязали само 9. Ситуацията е критична и отборът спешно се нуждае от точки, за да започне изкачването си от зоната на изпадащите.

Ювентус се намира на 6-а позиция с 19 точки. "Бианконерите" имат солидна защита с едва 10 допуснати гола, но не блестят в атака с 14 отбелязани. Победа в този мач би могла да изкачи торинци още по-нагоре в таблицата и да ги доближи до лидерите в шампионата, докато за Фиорентина всяка точка е от жизненоважно значение в борбата за оцеляване.

Фиорентина преминава през изключително труден период, като в последните пет мача има само две равенства и три загуби. "Виолетовите" завършиха наравно с Дженоа (2:2), но преди това претърпяха поражение от Майнц 05 (1:2) в Лигата на конференциите. Серията включва и загуби от Лече (0:1) и от Интер (0:3) в първенството, както и равенство с Болоня (2:2).

Ювентус показва по-стабилна форма с две победи и две равенства в последните пет мача. "Бианконерите" завършиха 0:0 в дербито с Торино и 1:1 със Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига. Преди това тимът записа две победи - срещу Кремонезе (2:1) и срещу Удинезе (3:1), но загуби от Лацио (0:1).

Фиорентина ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Защитникът Робин Госенс, нападателят Кристиан Куаме и бранителят Тарик Лампти са контузени и няма да участват в мача. Ролята на лидер се очаква да поеме полузащитникът Роландо Мандрагора, който е барометърът на отбора.

Ювентус също има проблеми с контузии, като четирима играчи са извън строя - нападателят Аркадиуш Милик, вратарят Карло Пинсолио и защитниците Бремер и Даниеле Ругани. Кенан Йълдъз отново ще бъде основна заплаха за защитата на домакините заедно с Душан Влахович.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 16 март 2025 г. в мач от Серия "А", в който Фиорентина постигна убедителна победа с 3:0 срещу Ювентус. Преди това, на 29 декември 2024 г., двубоят между тях завърши наравно 2:2 на стадиона на Ювентус.

В по-ранните им срещи Ювентус имаше превес, като спечели три поредни мача с по 1:0.

Снимки: Imago

