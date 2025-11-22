Байерн е амбициран да започне нова победна серия

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Фрайбург в мач от 11-тия кръг на Бундеслигата. Двубоят ще започне в 16:30 часа на стадион "Алианц Арена". Срещата ще бъде ръководена от съдията Свен Яблонски. Баварците ще се опитат да поставят началото на нова продължителна серия от победи, след като преди паузата за националните отбори направиха 2:2 с Унион (Берлин).

Байерн доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с 28 точки след 10 изиграни мача. Баварците имат впечатляваща голова разлика от 35 вкарани и само 6 допуснати гола. Тимът на Венсан Компани вкара поне по два гола във всички офоциални мачове от началото на сезона.



Фрайбург се намира в средата на таблицата с 13 точки, като има 13 отбелязани и 14 допуснати гола. Гостите ще се опитат да поднесат изненада в Мюнхен, но със сигурност ще им е много трудно.

Байерн демонстрира силна форма в последните си пет мача с 3 победи и 1 равенство в Бундеслигата, както и успех в Шампионската лига. Баварците завършиха наравно 2:2 срещу Унион (Берлин), преди това постигнаха победа като гост срещу Пари Сен Жермен с 2:1. Впечатляваща беше и победата им с 3:0 срещу Байер (Леверкузен). В Купата на Германия Байерн елиминира Кьолн с 4:1, а преди това разгроми Борусия (Мьонхенгладбах) като гост с 3:0 в първенството.



Фрайбург също показва добра форма с 3 победи и 1 равенство в последните си 5 мача. Тимът победи Санкт Паули с 2:1, преди това постигна успех като гост срещу Ница с 3:1 в Лига Европа, завърши 0:0 с Унион (Берлин), елиминира Фортуна (Дюселдорф) с 3:1 в Купата на Германия, но загуби от Байер (Леверкузен) с 0:2.

Венсам Компани отново ще трябва да се справя без две ключови фигури - Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис, които са контузени. Въпреки тези отсъствия, баварците разполагат с достатъчно качествени играчи, като основната им звезда Хари Кейн се очаква да води атаката. Английският нападател е в отлична форма и ще бъде основната заплаха за вратата на гостите.



При Фрайбург основен проблем е отсъствието на Даниел-Кофи Киере, който е с травма. Винченцо Грифо, който е лидер на отбора, ще бъде ключов играч за гостите в опита им да изненадат шампионите.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 25 януари 2025 г. в мач от Бундеслигата, когато Байерн (Мюнхен) победи Фрайбург като гост с 2:1. Преди това, на 1 септември 2024 г., баварците спечелиха с 2:0 на "Алианц Арена".



В последните пет срещи между двата отбора Байерн има 4 победи и 1 равенство, което показва тяхното превъзходство в директните двубои.

