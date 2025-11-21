Популярни
Шеф в Локо (Пд): Имаме нужда от една-две продажби
  • 21 ное 2025 | 14:38
  • 548
  • 0
Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев съобщи интересни новини по любопитни теми свързани с “черно-белия” клуб. Дипломираният юрист в почти прав текст заяви, че клубът се нуждае от това да направи един или два изходящите трансфера, които разбира се да бъдат с добри условия.

“Има двама играчи в отбора, които категорично заявиха, че желаят да останат в тима и не искат да бъдат трансферирани, ако не се появи много добра оферта. Те се чувстват щастливи тук. Играчите за които говоря са Жулиан Лами и Енцо Еспиноса. Идват много запитвания, не оферти. Всички те обаче са от второ ниво на съответните първенства, а не от елита. Играчите предпочитат да играят в Първа лига, вместо да направят подобен трансфер.

 Няма какво да крия, Локомотив има нужда да реализира една или две продажби. Въпросът е да се ограничим максимално с изходящите трансфери. Ако пристигне оферта за футболист, който ние не желаем да продадем на всяка цена, той може да започне да се сърди. В такъв случай не е удачно много да имаш такъв играч в редиците си. Треньорът също не иска такива футболисти.

 Хубавото е, че в момента нямаме претенциозни играчи. Следим обаче да няма отпускане, както се случи в мача с ЦСКА 1948. В интерес на истината играчите са скромни момчета”, заяви още Цилев в SportCast.

