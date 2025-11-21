Джон Джоунс обясни защо е отказал 30 милиона долара за мач с Том Аспинал

В днешно време парите не са всичко за Джон Джоунс.

Преди да оваканти титлата на UFC в тежка категория, обявявайки оттеглянето си, Джоунс (28-1 MMA, 22-1 UFC) е имал на масата предложение за обединителен двубой срещу тогавашния временен шампион Том Аспинал. Това е била битка, която Джоунс не е искал. Дотолкова, че според информациите е поискал 30 милиона долара, за да се изправи срещу Аспинал (15-3 MMA, 8-1 UFC).

„Някои от моите мотивации вече не са традиционни“, заяви Джоунс в подкаста на Джефри Ву. „Не мисля, че ме интересува това, което би вълнувало повечето бойци. Повечето бойци не биха отказали 30 милиона долара. Просто не биха го направили. Целите ми са различни от тези на другите хора в днешно време.“

Джоунс реши да се оттегли, но когато се заговори за потенциално събитие на Южната морава на Белия дом, състезателният му дух отново се събуди. „Пенсионирането“ на Джоунс продължи само няколко месеца, след като той обяви, че се завръща с надеждата да си осигури място в картата.

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт многократно е заявявал в интервюта, че не е сигурен дали може да се довери на Джоунс за толкова важна позиция. В отговор Джоунс стигна дотам, че да моли Уайт за тази възможност, но също така реши да даде на шефа на UFC време, докато обмисля въпроса.

Ако Джоунс все пак получи мач, той иска той да бъде срещу шампиона в лека тежка категория Алекс Перейра, а не срещу настоящия носител на титлата в тежка категория Аспинал. Джоунс вярва, че Аспинал скоро ще бъде забравен в ММА, докато Перейра вече е изградил траен бранд като боец.

„Той притежава онзи специален фактор“, каза Джоунс. „Благословен е по някакъв начин. Просто го има. Това наистина не може да се научи. Просто има хора, зад които публиката застава. Те не знаят защо ги обичат или защо мразят даден човек. Някои хора просто имат това нещо в себе си, което те кара да искаш да им обърнеш внимание. Едно от малкото неща, които Перейра казва, е „Chama“, сподели Джоунс. „И хората крещят: „Chama!“. Никой дори не знае какво означава, но той има този специален фактор. Това е част от причината, поради която исках да се състезавам срещу Перейра. Чувствах, че брандът, който той представлява, и енергията зад него ще бъдат помнени и след повече от пет години.“

„Например, Аспинал току-що имаше оспорван мач и хората вече го отписват. Неговото пътешествие дори не е започнало, а той вече е почти забравен. Чувствам, че битка с човек като Перейра просто би донесла много повече за мен.“

Джоунс се надява мачът с Перейра да се осъществи в Белия дом, за да може да продължи да доказва на хората, че грешат. На този етап, като 38-годишен боец, който вече е записал името си в историята, само парите не могат да мотивират Джоунс да се бие повече.