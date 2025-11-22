Тежко изпитание за Ман Сити на "Сейнт Джемсис Парк"

Нюкасъл ще посрещне Манчестър Сити на "Сейнт Джеймсис Парк" в мач от 12-тия кръг на Премиър лийг. Двубоят е с начален час 19:30 и ще бъде ръководен от Самюъл Барът. "Свраките" ще се опитат да се отдалечат от долните етажи на класирането, а "гражданите" ще имат за цел да се доближат до водача Арсенал.

Нюкасъл се намира в трудна ситуация, заемайки 14-то място в подреждането с едва 12 точки след 11 изиграни мача. "Свраките" имат негативна голова разлика с 11 отбелязани и 14 допуснати гола, което отразява проблемите им както в нападение, така и в защита.



От друга страна, Манчестър Сити продължава борбата за титлата, намирайки се на втора позиция с 22 точки от същия брой мачове. "Гражданите" демонстрират впечатляваща офанзивна мощ с 23 отбелязани гола и стабилна защита с едва 8 допуснати. Разликата от 10 точки между двата отбора ясно показва пропастта в представянето им този сезон.

Нюкасъл се представя колебливо, записвайки три победи и две загуби в последните си два мача. "Свраките" претърпяха поражение срещу Брентфорд с 1:3 преди паузата за националните отбори. Преди това те постигнаха важна победа в Шампионската лига срещу Атлетик Билбао с 2:0. В първенството тимът загуби от Уест Хам с 1:3, но преди това записаха две последователни победи - срещу Тотнъм с 2:0 в "Карабао Къп" и срещу Фулъм с 2:1 в Премиър лийг.



Манчестър Сити демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Гражданите" разгромиха Ливърпул с 3:0 и Борусия (Дортмунд) с 4:1 в Шампионската лига. Преди това надделяха над Борнемут с 3:1 и Суонзи с 3:1 в "Карабао Къп", като единственото им поражение дойде от Астън Вила с 0:1.

Нюкасъл ще трябва да се справя без няколко ключови играчи за предстоящия мач. Защитникът Дан Бърн е наказан и няма да участва в срещата. Към списъка с контузени се присъединяват нападателите Уилям Осула и Йоан Уиса, както и защитникът Харисън Ашби. Под въпрос са крилото Антъни Гордън и защитникът Валентино Ливраменто, чието отсъствие би било сериозен удар за домакините.



Манчестър Сити също има проблеми с контузии, като ключовият полузащитник Родри продължава да отсъства, което е сериозна загуба за "гражданите". Матео Ковачич също е извън строя поради контузия. Въпреки тези липси, Пеп Гуардиола разполага с впечатляващ състав, воден от голмайстора Ерлинг Холанд, който се очаква да бъде основната заплаха за защитата на Нюкасъл.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 15 февруари 2025 г. в мач от Премиър лийг, в който Манчестър Сити постигна убедителна победа с 4:0 срещу Нюкасъл. Преди това, на 28 септември 2024 г., двубоят между тях на "Сейнт Джеймсис Парк" завърши наравно 1:1.



В последните пет срещи между двата отбора Манчестър Сити има превес с три победи, една загуба и едно равенство. Нюкасъл успя да победи "гражданите" в мач от "Карабао Къп" на 27 септември 2023 г. с 1:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages