Ливърпул е препятствието пред Барникоут и Фицджералд по пътя към защита на европейските им титли

Опитите на Уил Барникоут и Инес Фицджералд да защитят титлите си от Европейското първенство по крос-кънтри ще започнат сериозно по време на британските квалификации в Ливърпул тази събота (22-ри).

Барникоут е носител на златни медали от последните три шампионата, като спечели златото при младежите до 20 години в Торино 2022 и при младежите до 23 години в Брюксел 2023 и Анталия 2024.

Фицджералд триумфира и в двете състезания – в Брюксел 2023 и Анталия 2024 – в категорията за девойки до 20 години. Преди да си осигурят място на старта в Португалия три седмици по-късно, именитото дуо първо ще трябва да премине през изпитанието в Ливърпул.

Фицджералд се радваше на блестящ сезон на писта, като спечели дубъл на 3000 и 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере 2025, преди да участва на първото си Световно първенство по лека атлетика в Токио. Тя откри сезона си в крос-кънтри с убедителна победа в Кардиф по-рано този месец.

Барникоут също добави към колекцията си от медали през лятото, печелейки бронз на 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025. Фицджералд ще се състезава в надпреварата за девойки до 20 години на 4.4 км, а Барникоут – в комбинираното състезание за мъже и младежи до 23 години на 8 км. И двамата стартират като ясни фаворити за спечелване на място в отбора.

В състезанието на 8 км при жените победителката от Кардиф Кейт Аксфорд вероятно ще бъде сред претендентките. Фийби Андерсън, която спечели злато при девойките до 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия 2024, сега преминава в категорията на жените и със сигурност ще има своите шансове.

Същото важи и за Аби Донъли, която спечели бронз в състезанието за жени в Брюксел 2023, както и за вечната претендентка Джесика Уорнър-Джъд, която ще се стреми към десетото си участие на Европейското първенство по крос-кънтри.

30-годишната Уорнър-Джъд е сребърна медалистка до 20 години от Самоков 2014, бронзова медалистка до 23 години от Шаморин 2017 и има най-добро класиране на 4-то място при жените в Дъблин 2021.

Състезанието при мъжете се очертава да бъде оспорвано, като в него ще участват братята Закария Махамед и Махамед Махамед. Първият наскоро спечели в Кардиф и взе сребро при младежите до 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Торино 2022.

Неговият по-голям брат през последните години се насочи към маратона, класирайки се на 4-то място на тазгодишния Лондонски маратон, така че няма да му липсва издръжливост в Ливърпул.

Златният медалист на 10 000 метра от Европейското първенство до 23 години през 2023 г. Рори Леонард също ще бъде сред атлетите, които трябва да се следят, докато Андрю Бътчарт ще търси завръщане на голямата сцена. Шотландецът беше 6-и на 5000 метра на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и бронзов медалист в Шаморин 2017. Чарлз Уилър е друго име с шанс да попадне в отбора.

Великобритания и Северна Ирландия е най-успешната нация в историята на Европейското първенство по крос-кънтри и ще се стреми да поддържа гордата традиция в Лагоа 2025, като началото е в Ливърпул.

Снимки: Gettyimages