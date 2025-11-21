Надер ще води смесената щафета на португалския шампионат по крос-кънтри

Световният шампион на 1500 метра Исак Надер ще се състезава в смесената щафета на португалския шампионат по крос-кънтри в неделя (23-ти) в Лагоа. Надпреварата ще се проведе в градския парк "Паршал“, който ще бъде домакин и на Eвропейското първенство по крос-кънтри на 14 декември 2025 г.

26-годишният атлет, който спечели злато във вълнуващ финал на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, за последно участва в състезание по крос-кънтри през февруари. Тогава той беше част от смесената щафета на Бенфика, която триумфира със златото на крос-кънтри на родна земя в Албуфейра.

Преди това последната му поява в дисциплината беше с отбора на Португалия в смесената щафета на Европейското първенство по крос-кънтри през 2022 г. в Торино.

Сега той се завръща на терена в Лагоа за събитие, което ще послужи и като тест за Европейското първенство по крос-кънтри на 14 декември. Португалия ще бъде домакин на шампионата за четвърти път.

Очаква се Надер да си партнира със своята половинка Саломе Афонсо, двойна медалистка от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през март, като двамата ще представят Бенфика в смесената щафета този уикенд.

Това ще бъде едва второто състезание за Надер след спечелването на златото на 1500 метра на Световното първенство и първото му на португалска земя.

Тъй като Надер ще се съсредоточи върху смесената щафета, основните претенденти за титлата при мъжете на 7,47 км ще бъдат миналогодишният победител Мигел Морейра, който завърши на престижното 13-то място на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия през 2024 г., и Жозе Карлос Пинто, който наскоро постави португалски рекорд на 10 км с време 27:53.

В състезанието при мъжете ще участват още Етсон Барос, Самуел Барата и Руи Пинто, като всички те са печелили португалската титла по крос-кънтри в миналото.

На старта ще застане и сериозна международна конкуренция. Списъкът с участници включва етиопеца Бериху Арегави, сребърен олимпийски медалист на 10 000 метра, и бронзовия медалист на 1500 метра от световното първенство през 2023 г. Нарве Гилие Нордас, който е тренировъчен партньор на Пинто. И двамата се състезават за португалски клубове.

При жените на дистанция 7,47 км списъкът с участнички се оглавява от Мариана Мачадо, която ще се стреми към пета поредна титла от португалския шампионат по крос-кънтри.

Мачадо завърши пета на европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа през 2024 г., след което подобри класирането си до четвърто място на 10 км на първото издание на европейския шампионат по бягане в Брюксел-Льовен през април.

Снимки: Gettyimages