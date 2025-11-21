Николай Кънчев: Много тежка битка

Бенковски (Исперих) гостува утре на Волов-Шумен 2007. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Вече играхме с Волов и за наша радост спечелихме. Беше изключително тежък двубой – битка по целия терен и множество обрати в резултата. Предстоящият двубой няма да е по-различен. Трябва да излезем максимално мобилизирани и да изиграем 90-те минути с пределна концентрация, за да се надаваме на точки“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

Снимки: fcbenkovskiisperih.com