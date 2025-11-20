Популярни
Жак Риков: Aко SENSHI ми дадат възможност, ще се бия за титла

  • 20 ное 2025 | 18:29
  1024
  0
Млад и опасен, но дисциплиниран. Това са само три от многото възможни думи за описание на 19-годишния кикбоксьор Жулиен Риков. Осемкратният шампион на България в този спорт гостува виртуално в "Sportal Fight Club", за да сподели плановете си за покоряване на върхове в професионалния кикбокс и предстоящите му предизвикателства.

Един от първите кадри на традиционно силната в кикбокс и муай тай школа "Десант" ще влезе в четвъртата си професионална битка на 6-и декември. За медията ни той разкри, че срещу него ще застане по-възрастен и по-опитен съперник от Испания, но все още името му не е обявено. Дуелът между Риков и представителя на иберийците ще бъде част от 29-тото издание на международната бойна верига SENSHI. Галата ще се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна.

Носителят на златни медали от световни и европейски купи на WAKO вече има една победа на ринга нa SENSHI. Той се надява на възможност за битка за титла на веригата при добри представяния на 6-и декември и в следващи сблъсъци на ринга на SENSHI.

Вижте цялото интервю с един от четиримата българи, които ще защитават родната чест на SENSHI 29:

