Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

Световният шампион Гукеш Домараджу и Магнус Карлсен се присъединяват към над 360 играчи, които вече са потвърдили участието си в Световното първенство на ФИДЕ по ускорен (рапид) и скоростен (блиц) шах в Доха.

Турнирът, който ще се проведе от 25 до 30 декември, събира силна схема с няколко световни шампиони, повечето от най-високо ранглираните шахматисти в света и изгряващи звезди.

Общо 233-ма състезатели са се регистрирали за мъжкия блиц и 230-ма за рапид. След като в предишното издание в Ню Йорк Магнус Карлсен изпусна титлата в ускорения шах и подели златото в блица (а тази година той стана и баща) норвежецът се завръща на Световното първенство по ускорен и светкавичен шах на ФИДЕ. Той ще се опита да свали от трона световния шампион по ускорен шах за 2024 г. Володър Мурзин, който през годината имаше силни резултати в турнири.

Световният шампион Гукеш Д също потвърди участието си. Очаква се присъствието му да привлече изключително голям интерес от публиката. В частност впечатляващото му представяне по-рано тази година в Загреб показва, че той ще бъде един от фаворитите в ускорения шах.

Много опитни и елитни играчи като съ-световния шампион по блиц за 2024 г. Ян Непомнящи, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Уесли Со и Левон Ароние също потвърдиха участието си. Срещу тях ще се изправи ново поколение претенденти, стремящи се да разклатят установената йерархия: Винсент Кеймер, Арджун Еригаиси, Нодирбек Абдусаторов, Прагнанандааа Р, Ягиз Каан Ердогмуш и Едиз Гюрел, и това са само част от имената.

И разбира се, публиката ще се радва да види и легендарни фигури като Александър Гришчук и Василий Иванчук, който всъщност спечели световната титла по ускорен шах в Доха още през 2016 г.

В Световното първенство по ускорен и блиц шах за жени също ще участват най-добрите в света. Начело с настоящата световна шампионка Дзю Уъндзюн, турнирът ще събере 130 шахматистки, включително големи имена като Джу Дзинър, Лей Тинцзе, Александра Горячкина, Хъмпи Конеру и други. Анна Музичук – която спечели и ускорения, и блиц турнира в Доха през 2016 г. – също ще бъде там, заедно със сестра си Мария.

„Списъкът на участниците показва огромната сила и привлекателност на Световното първенство по ускорен и блиц шах“, заяви президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович. „Радваме се да видим толкова много силни състезатели, които потвърждават участието си както в открития, така и в женския турнир. Световното първенство по ускорен и блиц традиционно е едно от най-вълнуващите и най-гледани шахматни събития в годината и очакваме тази традиция да продължи. Бих искал да благодаря на местния организационен комитет, който не е пожалил усилия да превърне това в страхотно събитие“, добави Дворкович.

„Схемата е изключително силно и ни очаква истински шахматен празник. Още веднъж ФИДЕ успя да събере почти всички най-добри шахматисти в света и очаквам с нетърпение голяма спортна драма както в качеството си на представител на ФИДЕ, така и като дългогодишен почитател на шахмата“, каза главният изпълнителен директор на ФИДЕ Емил Сутовски.

„Доха вече е единственият град, който е домакин на Световното първенство по ускорен и блиц два пъти – това е важен крайъгълен камък за шахмата и за спорта в Катар. Това отразява нашата дълбока страст към играта и нашия ангажимент към съвършенството. Горди сме да посрещнем отново най-великите играчи в света в Доха, където амбицията, традицията и бъдещето на нашия спорт се срещат“, каза Мохд Ал-Мудахка, президент на Шахматната федерация на Катар.

Провеждащ се в Доха (Катар) от 25 до 30 декември, Световният шампионат по ускорен и светкавичен шах на ФИДЕ разполага с награден фонд от над 1 000 000 евро, разпределен между открития и женския турнир. Последният път Доха беше домакин на първенството през 2016 г., когато Василий Иванчук спечели титлата в ускорения шах, а Сергей Карякин стана световен шампион по блиц.

