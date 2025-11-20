Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

  • 20 ное 2025 | 17:46
  • 158
  • 0
Карлсен, Гукеш и още куп звезди на Световното по рапид и блиц на Коледа

Световният шампион Гукеш Домараджу и Магнус Карлсен се присъединяват към над 360 играчи, които вече са потвърдили участието си в Световното първенство на ФИДЕ по ускорен (рапид) и скоростен (блиц) шах в Доха.

Турнирът, който ще се проведе от 25 до 30 декември, събира силна схема с няколко световни шампиони, повечето от най-високо ранглираните шахматисти в света и изгряващи звезди.

Общо 233-ма състезатели са се регистрирали за мъжкия блиц и 230-ма за рапид. След като в предишното издание в Ню Йорк Магнус Карлсен изпусна титлата в ускорения шах и подели златото в блица (а тази година той стана и баща) норвежецът се завръща на Световното първенство по ускорен и светкавичен шах на ФИДЕ. Той ще се опита да свали от трона световния шампион по ускорен шах за 2024 г. Володър Мурзин, който през годината имаше силни резултати в турнири.

Световният шампион Гукеш Д също потвърди участието си. Очаква се присъствието му да привлече изключително голям интерес от публиката. В частност впечатляващото му представяне по-рано тази година в Загреб показва, че той ще бъде един от фаворитите в ускорения шах.

Много опитни и елитни играчи като съ-световния шампион по блиц за 2024 г. Ян Непомнящи, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Уесли Со и Левон Ароние също потвърдиха участието си. Срещу тях ще се изправи ново поколение претенденти, стремящи се да разклатят установената йерархия: Винсент Кеймер, Арджун Еригаиси, Нодирбек Абдусаторов, Прагнанандааа Р, Ягиз Каан Ердогмуш и Едиз Гюрел, и това са само част от имената.

И разбира се, публиката ще се радва да види и легендарни фигури като Александър Гришчук и Василий Иванчук, който всъщност спечели световната титла по ускорен шах в Доха още през 2016 г.

В Световното първенство по ускорен и блиц шах за жени също ще участват най-добрите в света. Начело с настоящата световна шампионка Дзю Уъндзюн, турнирът ще събере 130 шахматистки, включително големи имена като Джу Дзинър, Лей Тинцзе, Александра Горячкина, Хъмпи Конеру и други. Анна Музичук – която спечели и ускорения, и блиц турнира в Доха през 2016 г. – също ще бъде там, заедно със сестра си Мария.

„Списъкът на участниците показва огромната сила и привлекателност на Световното първенство по ускорен и блиц шах“, заяви президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович. „Радваме се да видим толкова много силни състезатели, които потвърждават участието си както в открития, така и в женския турнир. Световното първенство по ускорен и блиц традиционно е едно от най-вълнуващите и най-гледани шахматни събития в годината и очакваме тази традиция да продължи. Бих искал да благодаря на местния организационен комитет, който не е пожалил усилия да превърне това в страхотно събитие“, добави Дворкович.

„Схемата е изключително силно и ни очаква истински шахматен празник. Още веднъж ФИДЕ успя да събере почти всички най-добри шахматисти в света и очаквам с нетърпение голяма спортна драма както в качеството си на представител на ФИДЕ, така и като дългогодишен почитател на шахмата“, каза главният изпълнителен директор на ФИДЕ Емил Сутовски.

„Доха вече е единственият град, който е домакин на Световното първенство по ускорен и блиц два пъти – това е важен крайъгълен камък за шахмата и за спорта в Катар. Това отразява нашата дълбока страст към играта и нашия ангажимент към съвършенството. Горди сме да посрещнем отново най-великите играчи в света в Доха, където амбицията, традицията и бъдещето на нашия спорт се срещат“, каза Мохд Ал-Мудахка, президент на Шахматната федерация на Катар.

Провеждащ се в Доха (Катар) от 25 до 30 декември, Световният шампионат по ускорен и светкавичен шах на ФИДЕ разполага с награден фонд от над 1 000 000 евро, разпределен между открития и женския турнир. Последният път Доха беше домакин на първенството през 2016 г., когато Василий Иванчук спечели титлата в ускорения шах, а Сергей Карякин стана световен шампион по блиц.

Световните първенства на ФИДЕ по ускорен и блиц шах 2025 ще се проведат в Доха, Катар, от 25 до 30 декември, като ще съберат елита на световния шах за зрелищен финал на годината. Събитията ще се проведат в Комплекса за спорт и събития на Катарския университет и ще включват открит и женски турнир в ускорен и блиц формат, с общ награден фонд над 1 000 000 евро. Доха отново е домакин след девет години, което подчертава нарастващия авторитет на Катар в света на шахмата.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 8011
  • 2
Карлос Насар: Правя всичко възможно да продължа да се състезавам за България!

Карлос Насар: Правя всичко възможно да продължа да се състезавам за България!

  • 20 ное 2025 | 15:25
  • 2491
  • 2
Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 16519
  • 24
16 наши спортисти дариха своя екипировка за благотворителен търг

16 наши спортисти дариха своя екипировка за благотворителен търг

  • 20 ное 2025 | 12:33
  • 607
  • 0
Калояна Налбантова ще участва на турнир по бадминтон в Шотландия

Калояна Налбантова ще участва на турнир по бадминтон в Шотландия

  • 20 ное 2025 | 09:48
  • 850
  • 0
Атанас Арнаудов спечили златото на сабя на Световното за ветерани в Бахрейн

Атанас Арнаудов спечили златото на сабя на Световното за ветерани в Бахрейн

  • 19 ное 2025 | 17:58
  • 894
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 16519
  • 24
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 28433
  • 53
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 11313
  • 20
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 8011
  • 2
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 26195
  • 31
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 10277
  • 0