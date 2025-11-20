Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Боец прие дуел в тежка категория с три дни предизвестие за UFC Катар

Боец прие дуел в тежка категория с три дни предизвестие за UFC Катар

  • 20 ное 2025 | 17:36
  • 223
  • 0
Боец прие дуел в тежка категория с три дни предизвестие за UFC Катар

Уалдо Кортес-Акоста ще замени Сергей Спивак само с три дни предизвестие и ще се изправи срещу Шамил Газиев на събитието UFC Катар тази събота в Доха.

Източник, запознат с плановете на организацията, потвърди промяната пред mmafighting.com, след като първоначално новината беше съобщена от ESPN Deportes. Самият Газиев също потвърди информацията в социалните мрежи.

Галавечерта UFC Катар ще се проведе в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Доха, а в главния двубой ще видим сблъсък за претендентското място в лека категория между Арман Царукян и Дан Хукър. Все още не е ясна причината за оттеглянето на Спивак.

Кортес-Акоста (15-2) постигна нокаут над Анте Делия за по-малко от четири минути по-рано този месец, възстановявайки се от загуба със съдийско решение от Сергей Павлович и подобрявайки статистиката си на 6-1 от средата на 2023 г. „Салса Бой“ ще направи петата си поява за 2025 г., като е приел двубоя в сряда. Часове по-късно Кортес-Акоста е отпътувал от Финикс за Катар, за да се възползва от възможността, потвърдиха от неговия екип пред mmafighting.com. Боецът от Доминиканската република вече има осем победи в десет мача под знака на UFC, надделявайки над имена като Андрей Арловски, Робелис Деспан, Райън Спан и Спивак.

„По всяко време, навсякъде, срещу всекиго“, написа Кортес-Акоста в Instagram. „Само за да докажа, че съм един от най-добрите и винаги съм готов. Ще се видим в събота в Катар.“

Газиев (14-1) трябваше да се бие със Спивак на три различни дати през 2025 г., но нито един от двубоите не се осъществи. Той не е влизал в октагона от февруари, когато нокаутира Томас Петерсен в първия рунд, с което подобри статистиката си в организацията на 3-1 с два завършващи удара.

„Уважение към пирата, че се качи на борда“, написа Газиев в социалната мрежа X, „но Заливът е моя територия и на твоя кораб ще му бъде много трудно да гребе тук.“

Главните битки от първото събитие на UFC Катар ще започнат в 20:00 часа в събота (22.11). Sportal.bg ще отразява двубоите в реално време.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Красимир Инински зареди с настроение националите ни по бокс преди Евро'25

Красимир Инински зареди с настроение националите ни по бокс преди Евро'25

  • 20 ное 2025 | 15:14
  • 291
  • 0
Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е вече част от IFMA

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е вече част от IFMA

  • 20 ное 2025 | 14:24
  • 315
  • 0
Иан Мачадо Гари: Ислам Махачев ще се бие с мен, а не с Камару Усман

Иан Мачадо Гари: Ислам Махачев ще се бие с мен, а не с Камару Усман

  • 20 ное 2025 | 14:04
  • 512
  • 0
Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

  • 20 ное 2025 | 13:52
  • 927
  • 0
Дея Пеева донесе първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

Дея Пеева донесе първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

  • 19 ное 2025 | 21:16
  • 501
  • 0
Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

  • 19 ное 2025 | 21:14
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 16511
  • 24
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 28421
  • 53
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 11309
  • 20
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 8004
  • 2
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 26181
  • 31
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 10275
  • 0