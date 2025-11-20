Боец прие дуел в тежка категория с три дни предизвестие за UFC Катар

Уалдо Кортес-Акоста ще замени Сергей Спивак само с три дни предизвестие и ще се изправи срещу Шамил Газиев на събитието UFC Катар тази събота в Доха.

Източник, запознат с плановете на организацията, потвърди промяната пред mmafighting.com, след като първоначално новината беше съобщена от ESPN Deportes. Самият Газиев също потвърди информацията в социалните мрежи.

Галавечерта UFC Катар ще се проведе в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Доха, а в главния двубой ще видим сблъсък за претендентското място в лека категория между Арман Царукян и Дан Хукър. Все още не е ясна причината за оттеглянето на Спивак.

Кортес-Акоста (15-2) постигна нокаут над Анте Делия за по-малко от четири минути по-рано този месец, възстановявайки се от загуба със съдийско решение от Сергей Павлович и подобрявайки статистиката си на 6-1 от средата на 2023 г. „Салса Бой“ ще направи петата си поява за 2025 г., като е приел двубоя в сряда. Часове по-късно Кортес-Акоста е отпътувал от Финикс за Катар, за да се възползва от възможността, потвърдиха от неговия екип пред mmafighting.com. Боецът от Доминиканската република вече има осем победи в десет мача под знака на UFC, надделявайки над имена като Андрей Арловски, Робелис Деспан, Райън Спан и Спивак.

„По всяко време, навсякъде, срещу всекиго“, написа Кортес-Акоста в Instagram. „Само за да докажа, че съм един от най-добрите и винаги съм готов. Ще се видим в събота в Катар.“

Газиев (14-1) трябваше да се бие със Спивак на три различни дати през 2025 г., но нито един от двубоите не се осъществи. Той не е влизал в октагона от февруари, когато нокаутира Томас Петерсен в първия рунд, с което подобри статистиката си в организацията на 3-1 с два завършващи удара.

„Уважение към пирата, че се качи на борда“, написа Газиев в социалната мрежа X, „но Заливът е моя територия и на твоя кораб ще му бъде много трудно да гребе тук.“

Главните битки от първото събитие на UFC Катар ще започнат в 20:00 часа в събота (22.11). Sportal.bg ще отразява двубоите в реално време.