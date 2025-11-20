Популярни
  2. Бойни спортове
Тим Цзю се завръща за битка в Сидни

  • 20 ное 2025 | 17:08
Тим Цзю ще се завърне на ринга срещу непобеден американски боксьор следващия месец.

Бившият шампион в супер полусредна категория, Тим Цзю, ще се опита да излезе от най-лошия период в кариерата си, когато оглави галавечер на "No Limit PPV" на 17 декември срещу Антъни Веласкес в Сидни.

Цзю (25-3, 18 KO) загуби три от последните си четири мача. Той бе победен от Себастиан Фундора на два път и Бахрам Муртазалиев ведъж. Единственият му успех бе срещу Джо Спенсър. Тази среща ще е първа за австралиеца под ръководството на новия му треньор Педро Диас.

Веласкес (18-0-1, 15 KO) има впечатляваща статистика, но активът му е натрупан в малки шоута в Кънектикът и Масачузетс.

