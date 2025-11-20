Популярни
Веселин Брендьорфер и Александър Шопов: Кейта не беше тренирал и пипна 380

  • 20 ное 2025 | 14:33
  • 289
  • 0
Веселин Брендьорфер и Александър Шопов: Кейта не беше тренирал и пипна 380

Гости в епизод 125 на подкаста "Първо темпо" са играчите на австрийския Хартберг и юноши на Волейболна академия "Стойчев-Казийски" Веселин Брендьорфер и Александър Шопов.

В подкаста двамата разказаха:

- Как са започнали да играят волейбол?

- Историята им с Волейболна академия "Стойчев-Казийски" и треньорите, които са ги изградили като състезатели

- Веселин на тренировъчен лагер във Верона - как забива и скача Нумори Кейта, какво изисква на тренировка Радостин Стойчев?

- Имало ли е пред тях друг път за развитие - например колежанското първенство на САЩ?

- Младежките национални отбори - набори 03/04 и 05/06

- Преминаването в Хартберг

- Взаимодействието с Макс Талер

- Успехите през сезон 24/25 и 25/26

- Препоръка за следващ гост

