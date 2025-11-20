Веселин Брендьорфер и Александър Шопов: Кейта не беше тренирал и пипна 380

Гости в епизод 125 на подкаста "Първо темпо" са играчите на австрийския Хартберг и юноши на Волейболна академия "Стойчев-Казийски" Веселин Брендьорфер и Александър Шопов.
В подкаста двамата разказаха:
- Как са започнали да играят волейбол?
- Историята им с Волейболна академия "Стойчев-Казийски" и треньорите, които са ги изградили като състезатели
- Веселин на тренировъчен лагер във Верона - как забива и скача Нумори Кейта, какво изисква на тренировка Радостин Стойчев?
- Имало ли е пред тях друг път за развитие - например колежанското първенство на САЩ?
- Младежките национални отбори - набори 03/04 и 05/06
- Преминаването в Хартберг
- Взаимодействието с Макс Талер
- Успехите през сезон 24/25 и 25/26
- Препоръка за следващ гост