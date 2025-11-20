Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ

От 2 до 7 декември Полша ще бъде домакин на Европейското първенство по плуване в малък басейн (25 м). Шампионатът ще се проведе в град Люблин.

Това ще бъде второто издание на подобно първенство в страната, след като през 2011 г. домакин беше Шчечин.

Българските плувци се представиха достойно на последното европейското първенство в малък басейн в Отопени, Румъния през 2023 година, въпреки че не спечелиха медали.

Петър Мицин се класира за финала на 200 м бътерфлай, където завърши на осмо място. Той остана извън финала на 400 метра свободен стил, но записа нов национален рекорд в дисциплината в малък басейн.

Диана Петкова също достигна до финал, завършвайки на осмо място на 50 м бруст. В хода на състезанието тя постави нов национален рекорд.

Габриела Георгиева се представи силно, като участва във финала на 200 м гръб. Тя зае 8-мо място, като подобри собствения си национален рекорд на полуфиналите.

Калоян Левтеров също записа национален рекорд, ставайки първият българин, преплувал дистанцията 100 м гръб под 53 секунди.

Великобритания, която оглави класирането по медали на европейското първенство през 2023 г. в Отопени, не крие високите си амбиции, като избра отбор, пълен с таланти.

В състава е Дънкан Скот, който спечели четири медала - повече от всеки друг британски спортист на едни Олимпийски игри - в Токио 2020. Той вече притежаваше две отличия от Рио 2016. На Игрите в Париж 2024 Скот завоюва още два медала, с което общият му брой достигна осем (два златни и шест сребърни). Така роденият в Шотландия талант се превърна в най-успешния плувец на Великобритания в олимпийската история.

Освен Скот в 17-членния състав на Великобритания са и неговите съотборници в щафетата Мат Ричардс и Том Дийн, завоювала титлите на 4x200 м свободен стил от Игрите в Токио 2020 и Париж 2024.

Фрея Андерсън, шампионка със смесената щафета на 4x100 м съчетано от Токио, ще защитава индивидуалната си титла от Отопени 2023 на 200 м свободен стил.

В отбора е и младият талант Филип Новацки. 18-годишният ученик от Милфийлд спечели титлите на 100 и 200 м бруст на европейското до 23 години в Шаморин тази година. Джак Скъри, който взе златото на 100 м гръб, също ще дебютира за мъжкия тим в Люблин.

Великобритания завърши шампионата през 2023-а, с общо 23 медала, от които девет златни – с едно място пред Италия, която излъчи седем шампиони от общо 22-а медалисти.

В състава на Италия са включени 30 плувци. Селекцията включва големите звезди сред които Томас Чекон, Николо Мартиненги и златната медалистка на 50 м бруст от европейските първенства в Глазгоу 2019 и Отопени 2023 Бенедета Пилато.

Преди две години Николо Мартиненги спечели злато на 50 метра бруст и сребро на 100 метра бруст – дисциплината, в която година по-късно взе златото на Игрите в Париж. Тогава той детронира британския властелин в басейна Адам Пийти.

Във френската столица Томас Чекон също завоюва злато, но на 100 метра гръб, превръщайки се в първия италианец с олимпийска титла в тази дисциплина.

Дали ще участва олимпийският шампион на 1500 м от Рио 2016 Грегорио Палтриниери все още не е ясно.

Франция, която остана трета със седем златни от общо 23 отличия в Отопени 2023, също определи силен отбор.

В селекцията е световният шампион на 50 м и 100 м бътерфлай от първенството на голям басейн в Сингапур 2025 Максим Грусе. Французинът спечели злато на 100 м свободен стил и сребро на 100 м бътерфлай на еврошампионата в Отопени.

В състава е и Анастасия Кирпичникова - сребърна медалистка на 1500 м свободен стил при жените от Олимпийските игри в Париж.

Цветовете на Франция ще защитава и 30-годишната Берил Гасталдело, която притежава 12 медала от европейски първенства в малък басейн, включително два златни на 4x50 м свободен стил. В Люблин ще видим и Мевен Томак, който държи титлите на 50 м и 100 м гръб от Отопени 2023.

В тима на Франция е и 20-годишната специалистка в открити води Саша Вели, която триумфира с европейската и световната титла за девойки на 10 км миналата година.

13-членният отбор на Ирландия включва олимпийския шампион на 800 м свободен стил от Париж 2024 Даниел Уифен - притежател на титлите на 400, 800 и 1500 метра свободен стил в Отопени 2023.

Освен него в състава са още двама медалисти - третата на 400 м съчетано плуване Елън Уолш и Джон Шорт - бронзов медалист на 50 м гръб.

Нидерландия, четвърта в класирането по медали в Отопени с общо 11 медала, включително шест златни, също обяви силен отбор. Той включва 24-годишният Каспар Корбо. Бронзовият медалист на 200 м бруст от Париж 2024 постави рекорд на къса дистанция в тази дисциплина на неотдавнашната Световна купа.

В нидерландския тим е и Марит Стеенберген, която защити световната си титла на 100 метра свободен стил на шампионата в Сингапур това лято.

Световният първенец на 800 м от Будапеща 2024 Залан Шаркан, бронзовият олимпийски медалист от Париж 2024 на 10 км Давид Бетлехем, бронзовата медалистка на 800 и 1500 свободен стил в Отопени 2023 Айна Кесели и европейският шампион на 50 м и 100 м бътерфлай, и 50 м свободен стил от Казан 2021 Себастиан Сабо оглавяват селекцията от 22-ма плувци на Унгария.

Специалистът по плуване в открити води Бетлехем се завръща на такъв форум след 4-годишно отсъствие. Той направи требъл на неотдавнашното първенство на Унгария в малък басейн в Дебрецен, като спечели титлите на 400 м, 800 м и 1500 м.

Лила Мина Абрахам, която взе злато на 200 метра свободен стил и бронз на 400 метра свободен стил на европейското първенство до 23 години в Шаморин това лято, ще се присъедини към съотборничките си Николет Падар, Пана Уграй и Дора Молнар. Щафетата спечели сребро на 4х200 метра свободен стил в Будапеща 2024.

В Люблин ще се състезава и Рихард Мартон, който завоюва бронзов медал на 200 метра бътерфлай в Отопени.

Румънският отбор все още не е обявил официално състава си за Люблин 2025. Преди две години на домашното първенство на Стария континент Давид Попович спечели бронз на 100 метра свободен стил. Година след това той триумфира със златото на 200 метра свободен стил и бронза на 100 м на Олимпийските игри в Париж.

Към колекцията си Попович вече беше добавил и два златни медала в коронните си дисциплини от световното на голям басейн в Будапеща през юни 2022-а.

Ное Понти повежда швейцарския тим към Люблин. Неговото представяне в Отопени беше забележително. Вече бронзов медалист на 100 м бътерфлай от Токио 2020, той направи хеттрик от титли, като взе златните медали на 50 метра, 100 метра и 200 метра бътерфлай.

Година по-късно Понти се представи блестящо и на световното първенство в малък басейн в Будапеща през декември, където постави три световни рекорда по пътя към спечелването на още три златни отличия - на 50 м бътерфлай, 100 м бътерфлай и 100 м съчетано плуване.

Кои ще са новите герои в Люблин, предстои да видим - едно е ясно, очаква ни вълнуващо състезание - от 2 до 7 декември в ефира на БНТ!