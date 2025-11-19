Васил Евтимов: Имахме нужда от тази победа

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов говори след победата на неговия отбор с 95:83 срещу тима на Миньор 2015 в срещата от 8-ия кръг на Sesame НБЛ.

“Наистина, аз по принцип много не обичам да губя в тази зала, защото играем за нашите фенове и исках по най-бързия начин да им отвърнем с отговор, след лошата игра, която показахме срещу Спартак Плевен в последната част. Днес съм доволен.

Първите 15 минути на мача играхме истински баскетбол. След това отново се получи тази лоша амплитуда, където се отпуснаха и ни направиха серия от 20:5 точки. Ако не започнат да пазят, ситуацията няма да се промени. Вие видяхте второто полувреме. Излязоха, играха баскетбол и печелим двете части. Печелим третата част. Те вкараха само 15 точки и 18 точки в последната част. Виждате, че в последната част вкарваме 27 точки.

Разлика от преди 10 или 12 дена, когато играхме с Плевен и когато физически не изглеждахме добре. Ние се постарахме да направим по-добър тренировъчен процес, да ги подготвя. И днес виждахте, че осемте играчи, които играха, се справяха чудесно. Играчите, които влязоха от пейката, най-вече третата и четвъртата част, те направиха разликата. Те се върнаха в мача, поведоха и искам да ги поздравя. Ще ви дам за пример. Днес най-добрият играч на отбора беше номер 11 – Деанте Джонсън, който е вкарал само един кош, но неговото присъствие на терена е плюс 21. Той беше най-полезният играч на терена, въпреки че е вкарал само един кош. Имаше чадъри, имаше правилни неща, които направи и искам да го поздравя. Аз съм ви казвал, че няма нужда да вкарват точки, за да се задържат на терена. Цветомир Чернокожев втори или трети мач поред играе много добре. Много съм доволен от неговото включване.

Днес всеки си свърши работата. Имахме енергия, видяхте, вкарахме 94 точки, което е добре. Но също така искам да похваля и Миньор Перник, които в първата част играха много добре. Искам да ги поздравя. Но ние имахме нужда от тази победа.

Доволен съм, че победихме в нашата зала. След три дена трябва да направим същото и срещу Берое. Да, ще стигне времето да се подготвим за мача. Те са готови, тренирали сме много добре. Това е последен мач, след това имаме три седмици почивка. Три седмици няма да имаме мач, така че ще се постараем тогава да поработим. Да се концентрираме малко върху детайлите, които ни куцат последно време. Ще отсъства само Джелани Уотсън-Гейл, който ще играе с Великобритания, така че ще имам девет играчи на разположение”, каза Евтимов.