  3. ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

  • 19 ное 2025 | 19:19
  • 482
  • 0
От ФК Брацигово изявиха сериозни претенции към съдийството на Деян Георгиев в дербито срещу Лесичово (1:1) от 13-ия кръг на "А" ОГ Пазарджик. Ръководството на клуба не е съгласно с част от отсъжданията на рефера, които са били в ущърб на отбора.

Сред тях са две ситуации, при които от Брацигово искат дузпи. Отделно от тях - спестени картони за груби нарушения, както и отсъдения фал дълбоко в добавеното време на срещата, от който падна изравнителното попадение на Лесичово.

Именно тези два тима заемат първите две места в подреждането и все още са без загуба от началото на сезона. Ако Брацигово беше стигнал до победата, щеше да излезе на върха в класирането, като щеше да изпревари с една точка именно въпросния съперник. Заради тези, а и предишни подобни случаи, от клуба поискаха съдии от София за своите мачове.

На фона на напрежението, породило се на терена, от ФК Брацигово съобщиха и добрата новина, че Общината е осигурила близо 170 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Проектът "Обособяване на площи за широко обществено ползване и спорт" ще позволи изграждането на модерно осветление на основния футболен терен, което ще даде възможност за провеждане на елитни юношески турнири, професионални подготовки и финални срещи.

