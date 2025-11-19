Шампиони от 28 държави ще участват на "Купа Бургас"

Шампиони по спортни танци ще участват в международния турнир за „Купа Бургас“, който ще се проведе на 22 и 23 ноември в зала „Бойчо Брънзов“, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Танцовите двойки са от 28 държави - България, Словакия, Латвия, Португалия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия, Германия, Словения, Чехия, Франция, Финландия, Полша, Литва, Унгария, Япония, Испания, Молдова, Естония, Израел, Украйна, Румъния, Грузия, Кипър, Исландия, Казахстан и Турция.

Те ще ще се включат и в Световното първенство по спортни танци за юноши многобой и в международния турнир по латиноамерикански танци за „Купа Бургас“.

Танцовият форум се организира от клуб по спортни танци Бургас 1975 и Община Бургас.

По време на надпреварата, на 22 ноември, ще се проведе тържествена гала вечер, посветена на юбилея на клуба и на 40-годишнината на турнира. Ще има демонстративни изпълнения на бивши и настоящи състезатели на клуба, носители на отличия от най-висок ранг.

На 23 ноември състезанията ще продължат с международния турнир за „Купа Бургас“ по латиноамерикански танци, провеждан под егидата на Световната танцова федерация WDSF .