ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

В началото на месец ноември младите таланти на ЦСКА U9 триумфираха с първото място на престижния турнир "Fast Football" в град Костинброд. Отличното им представяне бе възнаградено с едно незабравимо преживяване - цял ден на клубната база в Панчарево, рамо до рамо с играчите от представителния отбор.

Водени от своя наставник Калоян Радков, децата, родени през 2017 година, имаха уникалната възможност в края на миналата седмица да използват съблекалнята на своите идоли, да тренират под ръководството на старши треньора Христо Янев и да обядват заедно с футболистите от първия тим в клубния ресторант. За малките армейци" това беше ден, изпълнен с вълнение и гордост да бъдат част от голямото семейство на ЦСКА.

"Чувството е неописуемо, това е сбъдната мечта. Радвам се не по-малко от децата. За всички нас близостта до първия отбор е нещо специално. Най-важното в тази възраст е децата да идват и да си тръгват щастливи от тренировка. Те обичат играта, а това е от изключително значение. Щастието и емоциите, които изпитват днес, са безценни.

Искам да благодаря на ръководството на клуба и на треньорския щаб за топлото посрещане. В очите на децата ясно се вижда колко значим е този ден за тях. Убеден съм, че това преживяване ще остане завинаги в съзнанието им", сподели треньорът Калоян Радков.