Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

  • 18 ное 2025 | 14:53
  • 531
  • 1
ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

В началото на месец ноември младите таланти на ЦСКА U9 триумфираха с първото място на престижния турнир "Fast Football" в град Костинброд. Отличното им представяне бе възнаградено с едно незабравимо преживяване - цял ден на клубната база в Панчарево, рамо до рамо с играчите от представителния отбор.

Водени от своя наставник Калоян Радков, децата, родени през 2017 година, имаха уникалната възможност в края на миналата седмица да използват съблекалнята на своите идоли, да тренират под ръководството на старши треньора Христо Янев и да обядват заедно с футболистите от първия тим в клубния ресторант. За малките армейци" това беше ден, изпълнен с вълнение и гордост да бъдат част от голямото семейство на ЦСКА.

"Чувството е неописуемо, това е сбъдната мечта. Радвам се не по-малко от децата. За всички нас близостта до първия отбор е нещо специално. Най-важното в тази възраст е децата да идват и да си тръгват щастливи от тренировка. Те обичат играта, а това е от изключително значение. Щастието и емоциите, които изпитват днес, са безценни.

Искам да благодаря на ръководството на клуба и на треньорския щаб за топлото посрещане. В очите на децата ясно се вижда колко значим е този ден за тях. Убеден съм, че това преживяване ще остане завинаги в съзнанието им", сподели треньорът Калоян Радков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

  • 18 ное 2025 | 09:31
  • 1013
  • 3
Живко Желев: Шанс за младите, почивка за опитните

Живко Желев: Шанс за младите, почивка за опитните

  • 18 ное 2025 | 09:29
  • 901
  • 0
Треньорът на Родопа е с травма

Треньорът на Родопа е с травма

  • 18 ное 2025 | 09:25
  • 1023
  • 0
Важен играч отпадна от групата на младежите за битката с Шотландия

Важен играч отпадна от групата на младежите за битката с Шотландия

  • 18 ное 2025 | 09:22
  • 1439
  • 1
Илиян Филипов: Време е за работа, характер и победи

Илиян Филипов: Време е за работа, характер и победи

  • 18 ное 2025 | 09:16
  • 1240
  • 0
Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

  • 18 ное 2025 | 09:11
  • 3482
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14518
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11688
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18770
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10499
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8605
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12539
  • 24