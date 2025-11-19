Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Бившият наставник на ЦСКА Александър Станков бе гост в студиото на Sportal.bg. Специалистът говори по темите от родния футбол и най-вече за националния отбор и “червените”. Станков е на мнение, че е крайно време да се направи реформа в българския футбол и да се изгради стратегия, защото от дълги години ситуацията не е добра и има нужда от сериозни промени. "Държавата е абсолютно абдикирала, но то не е само в спорта", коментира той.

“Трудният период не е от сега. Той е от много дълги години и аз съм го казвал много пъти, че трябва да се върнем много години назад, защото проблемите се натрупват и се стига до ситуацията да казваме, че сме стигнали дъното. Ние отдавна сме там и си седим. Цялата система не е като хората в България. Преди време всичко се разруши и рухна. Не може с час и половина работа на ден да се търси високо спортно майсторство, независимо кой спорт”, започна Станков.

“В България все още се раждат таланти, но не се развиват. Скаутите на чуждите отбори са намерили начин да измъкват талантите на ранна възраст и да си го доразвиват. Ние в България знаем какъв е проблемът, но си заравяме главата в пясъка. Държавата е абсолютно абдикирала, но то не е само в спорта”.

“Трябва да се заредим с много търпение. Със забравяне не стават нещата. Трябва действие и някаква стратегия, на която да се чакат резултати няколко години поне. Да се положи основа на нещо. Ние все бързаме от днес за утре. Винаги е имало проблясъци, но това не е достатъчно”.

“Ако ЦСКА следва пътят, който са поели и си изградят стратегията, това ще е най-доброто нещо. Янев знае какво е ЦСКА и той е човекът, който може да даде път на младите момчета”, каза още Станков.