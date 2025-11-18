Украйна протестира срещу спорното включване на Русия на Световното отборно първенство

Украинската шахматна федерация подаде жалба в последния момент срещу участието на „Отбор FIDE“ в Световното отборно първенство по шахмат за жени, което започва във вторник в Линарес, Испания.

Турнирът събира 12 от най-добрите женски национални отбори в света – сред тях Китай, Индия, Грузия, Франция, САЩ домакинът Испания и Украйна. Но събитието включва и спорното участие на „Отбор FIDE“ – съставен изцяло от руски състезателки, които играят под флага на FIDE.

Това е първият случай от март 2022 г. насам – след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна на 24 февруари същата година – в който руски отбор е одобрен да се състезава в официално отборно събитие на FIDE (с изключение на юношески турнири).

Решението на FIDE от 18 юли да смекчи ограниченията за руско участие предизвика остра реакция от Украйна, както и протест от Европейския шахматен съюз. По време на техническата среща на турнира в понеделник украинската делегация официално подаде възражение.

Капитанът на тима гросмайстор Михайло Бродски, ръководителят на делегацията Володимир Ковалчук и треньорът гросмайстор Михайло Олексиенко посочиха, че FIDE няма законово право да допуска руски отбор без официално „писмо за необжалване“ (non-objection letter) от IOC. Без такова одобрение FIDE нарушава както указанията на МОК, така и собствените си правила. Украинците твърдят, че такова одобрение не съществува.

Но юридическият директор на FIDE Александър Мартинов предостави на Chess.com писмо от спортния директор на МОК Пиер Дюкре, адресирано до президента на FIDE Аркадий Дворкович и подписано на 28 юли, в което се казва, че МОК „няма да заема позиция“ по въпроса:

„Тъй като това решение няма да повлияе на Олимпийските игри, ако FIDE реши да одобри допускането на женски отбори от неутрални атлети за Световното отборно първенство за жени, МОК няма да заема позиция.“

Мартинов заяви, че всички участващи отбори са били информирани за съществуването на писмото на 28 август, като то е било достъпно за всяка делегация при поискване.

Попитан защо писмото не е споделено публично, той каза:

„Ако представители на медиите бяха отправили такова запитване по-рано, съм уверен, че щяхме да отговорим. Доколкото знам, журналисти не са поискали това преди.“

Юридическият директор на FIDE твърди, че формулировката напълно удовлетворява изискването:

„Те потвърждават, че са напълно информирани за ситуацията, не възразяват и оставят решението на усмотрението на федерацията. Това ясно представлява писмо за необжалване.“

Украинската делегация настоява тъкмо за обратното: че липсата на изрично одобрение означава липса на одобрение и следователно FIDE нарушава собствените си правила.

Освен това украинците заявяват, че допускането на руския отбор „изпраща изключително неподходящ сигнал, че организаторите и арбитрите на този турнир толерират отбор, представляващ държава, която в момента извършва въоръжена агресия срещу суверенна европейска държава“.

Писмото завършва така:

„Затова настояваме отборът FIDE/Русия да бъде недопуснат и премахнат от списъка на участниците. Ако това не се случи, считаме, че всички резултати от това Световно първенство – и потенциално валидността на самия шампионат – ще бъдат компрометирани.“

Първенството започва днес в Линарес и включва някои от най-добрите шахматистки в света – включително световната номер едно Хоу Ифан.

Ще участват още гросмайсторките Александра Горячкина и Катерина Лагно (Отбор FIDE), Бибисара Асаубаева (Казахстан), а Кариса Йип води отбора на САЩ.

Грузия е действащият шампион, след като спечели турнира през 2023 г.

Контролата е необичайна – 45 минути + 30 секунди добавка за ход, но турнирът ще се отчита като класически шах в рамките на пилотен проект.