Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

Пет индивидуални титли и броенето продължава! Надя Батоклети е почти постоянно присъствие на върха на подиума, откакто спечели титлата при девойките под 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Тилбург през 2018 г.

Шест години по-късно италианката влезе в историята, като стана първата жена в историята на шампионата, спечелила индивидуални титли в категориите под 20, под 23 години и при жените. Това се случи в Анталия миналия декември – постижение, което при мъжете е постигал единствено нейният сънародник Андреа Лали.

Преди защитата на титлата на Батоклети в Лагоа на 14 декември, нека си припомним някои от най-бляскавите ѝ моменти на Европейското първенство по крос-кънтри на SPAR досега.

Тилбург 2018:

Първият триумф Докато състезанието при мъжете под 20 години имаше явен фаворит в лицето на Якоб Ингебригтсен, надпреварата при жените на Европейското първенство по крос-кънтри през 2018 г. в Тилбург беше значително по-отворена и оспорвана.

На кално и криволичещо трасе, на което някои от потенциалните фаворитки паднаха при сблъсък по средата на състезанието, младата Надя Батоклети се възползва от своя шанс и спринтира към първия си от пет индивидуални златни медала.

Лисабон 2019:

Успешна защита Въпреки че се яви като действаща шампионка, далеч не беше сигурно, че Батоклети ще защити титлата си при девойките под 20 години в Лисабон.

Батоклети се изправи срещу съпернички, сред които четири наскоро короновани златни медалистки от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години през 2019 г. в Бурос, Швеция. Сред тях беше и словенката Клара Лукан, която победи Батоклети за титлата на 5000 метра.

Въпреки това, Батоклети се откъсна с лекота от Лукан по дългата права отсечка надолу към финала, за да увенчае кариерата си при девойките със стил, печелейки втора поредна титла в Лисабон.

Дъблин 2021:

Злато при девойките под 23 години През 2021 г. Батоклети отбеляза огромен напредък, спечелвайки 5000 метра на Европейския отборен шампионат по лека атлетика и заемайки изненадващо и вдъхващо увереност седмо място в същата дисциплина на Олимпийските игри в Токио 2020.

Въпреки че призна, че влиза в състезанието само на "70 до 80 процента от физическата си форма“, тъй като си е взела почивка след сезона на писта, за да се съсредоточи върху обучението си, Батоклети продължи своя спокоен възход през възрастовите групи. Тя се възстанови от спъване по средата на състезанието, преди да се устреми към златото при девойките под 23 години в Дъблин.

Интересното е, че първите три места в състезанието под 23 години бяха идентични с тези в надпреварата под 20 години в Лисабон през 2019 г. Батоклети спечели титлата пред Лукан, а португалката Мариана Мачадо отново взе бронза.

Торино 2022:

Триумф на родна земя След трудна година, белязана от контузии и болести, Батоклети показа най-добрата си форма на родна земя в Торино. Там тя беше бурно аплодирана до победата от голяма публика на Европейското първенство по крос-кънтри през 2022 г., проведено на живописно трасе в парка "Ла Мандрия“.

Батоклети се откъсна от британката Меган Кийт, европейска шампионка по крос-кънтри за девойки под 20 години от 2021 г., по стръмното изкачване в последната обиколка. Тя натрупа преднина от 13 секунди, за да спечели втората си титла при девойките под 23 години и общо четвърта поредна индивидуална титла.

Анталия 2023:

Исторически пълен комплект Историята е написана! След като спечели сребро зад норвежката Каролине Бьеркели Грьовдал през 2022 г., Батоклети завърши пълния комплект от титли през 2023 г. Това увенча една звездна година, която включваше дубъл на 5000/10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Рим и сребърен медал на 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж 2024.

Батоклети стана първата жена в историята на Европейското първенство по крос-кънтри, която печели индивидуални титли в категориите под 20, под 23 години и при жените. Тя също така изведе Италия до първата в историята отборна титла в състезанието при жените.

Италианката вече потвърди, че ще защитава титлата си в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Снимки: Gettyimages