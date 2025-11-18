Ясно е с кои номера ще се състезават Топрак Рагталиоглу и Диого Морейра в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу и Диого Морейра ще са двамата новобранци в MotoGP през сезон 2026 и като такива те трябваше да си изберат състезателни номера, с които да се състезават в кралския клас.

Проблемът и за двамата беше, че техните традиционни номера вече се използват от други пилоти и те трябваше да си изберат нови такива. В случая на траикратния световен шампион в Супербайк Разгатлиоглу неговият №54 се използва от Новобранеца на годината в MotoGP за 2025 година Фермин Алдегер. По-рано през годината двамата се шегуваха помежду си в социалните мрежи, че ще преговарят за този номер, но изглежда, че тези преговори не са били успешни и Алдегер запазва №54.

Това принуди Разгатлиоглу да потърси алтернатива и той се спря на №7. За Ел Турко този номер не е чужд, тъй като той го е използвал и в по-ранен етап от своята кариера.

Морейра пък нямаше как да заложи на №10, с който спечели световната титла в Moto2 през 2025 година, тъй като той се използва от заводския пилот на Хонда Лука Марини. Поради тази причина бразилецът, който ще дебютира със сателитния екип на LCR Хонда направи една лека корекция и си избра №11.

Разгатлиоглу и Морейра дебютират официално като пилоти в MotoGP по време на днешния официален тест, който се провежда на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

