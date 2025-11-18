Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ясно е с кои номера ще се състезават Топрак Рагталиоглу и Диого Морейра в MotoGP

Ясно е с кои номера ще се състезават Топрак Рагталиоглу и Диого Морейра в MotoGP

  • 18 ное 2025 | 12:55
  • 257
  • 0

Топрак Разгатлиоглу и Диого Морейра ще са двамата новобранци в MotoGP през сезон 2026 и като такива те трябваше да си изберат състезателни номера, с които да се състезават в кралския клас.

Проблемът и за двамата беше, че техните традиционни номера вече се използват от други пилоти и те трябваше да си изберат нови такива. В случая на траикратния световен шампион в Супербайк Разгатлиоглу неговият №54 се използва от Новобранеца на годината в MotoGP за 2025 година Фермин Алдегер. По-рано през годината двамата се шегуваха помежду си в социалните мрежи, че ще преговарят за този номер, но изглежда, че тези преговори не са били успешни и Алдегер запазва №54.

Това принуди Разгатлиоглу да потърси алтернатива и той се спря на №7. За Ел Турко този номер не е чужд, тъй като той го е използвал и в по-ранен етап от своята кариера.

Морейра пък нямаше как да заложи на №10, с който спечели световната титла в Moto2 през 2025 година, тъй като той се използва от заводския пилот на Хонда Лука Марини. Поради тази причина бразилецът, който ще дебютира със сателитния екип на LCR Хонда направи една лека корекция и си избра №11.

Разгатлиоглу и Морейра дебютират официално като пилоти в MotoGP по време на днешния официален тест, който се провежда на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 20:56
  • 1588
  • 0
Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

  • 17 ное 2025 | 20:02
  • 1574
  • 3
Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

  • 17 ное 2025 | 19:35
  • 1416
  • 1
Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

  • 17 ное 2025 | 19:13
  • 1694
  • 0
Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 17:24
  • 1865
  • 0
Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

  • 17 ное 2025 | 17:06
  • 1905
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 12130
  • 90
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 7609
  • 7
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 13570
  • 8
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 8693
  • 4
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 7547
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 10847
  • 20