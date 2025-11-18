Кипър ще домакинства на Турнира на претендентите

Най-важният турнир в цикъла за Световното първенство по шахмат ще се проведе между 28 март и 16 април 2026 г. в Кипър, като за първи път страната ще бъде домакин. Както в Торонто през 2024 г., така и през 2026 г. Турнирът на претендентките ще се проведе успоредно с Турнира на претендентите.

Международната шахматна федерация (FIDE) "с удоволствие" обявява локацията за мъжкия и женския турнир. След дебюта си в Северна Америка през 2024 г., престижното събитие се завръща в Европа и ще се състои в луксозния Cap St Georges Hotel & Resort близо до Пафос, на югозападното крайбрежие на Кипър.

Турнирът е последната квалификационна стъпка в цикъла за Световното първенство на FIDE.

Това водещо събитие се провежда за първи път през 1950 г. и оттогава привлича вниманието на целия шахматен свят. Зрелищни партии, спортна драма и битка до последния кръг – всичко това е част от легендите на Турнира на претендентите.

Президентът на FIDE Аркадий Дворкович заяви:

„Турнирът на претендентите е последният и най-тежък тест за всеки шахматист, който иска да се изправи срещу световния шампион в мач за титлата и е най-трудното препятствие в цикъла за световната корона. Кипър вече два пъти е бил домакин на женския Grand Prix на FIDE и сега е моментът за най-престижния турнир в шахматния календар – Турнирът на претендентите. Искам да благодаря на нашите дългогодишни партньори Freedom Holding Corp. и семейство Шайнберг, които подкрепят събитието – изключително сме благодарни за тяхната постоянна подкрепа.“

Cap St Georges Hotel & Resort е луксозен петзвезден крайбрежен курорт, разположен сред маслинови горички и с панорамна гледка към морето – едно от най-ексклузивните частни места на Средиземноморието.

Изпълнителният директор на FIDE Емил Сутовски добави:

„Мястото и датите на турнира са внимателно подбрани, за да осигурят на играчите възможно най-добри условия. Още щом пристигнах в Cap St. George, почувствах, че това е правилното място за такова важно събитие. Почти идеална среда – както за играчите, така и за феновете и медиите, в съчетание с усилията на FIDE да направи турнира изключителен, ще донесе на света истински шахматен празник. Не става дума само за рекордния награден фонд, а за начина, по който събитието ще бъде представено пред шахматната общност и по-широката публика.“

Два турнира ще се проведат паралелно – Турнир на претендентите при мъжете и Турнирът на претендентките при жените.

Формат и структура

И в двата турнира ще участват 8 от най-силните играчи в света, които са се класирали чрез система от състезателни квалификации, включително Световната купа 2025, Grand Swiss 2025 и FIDE Circuit.

При жените квалификациите включват и женския Grand Prix.

Форматът е всеки срещу всеки по два пъти (веднъж с белите и веднъж с черните фигури) – общо 14 кръга.

Контрол на времето

120 минути за първите 40 хода,

След това 30 минути до края на партията,

30 секунди добавка на ход от 41-вия ход нататък.

Правила

Забранено е договаряне на реми преди изиграването на 40-тия ход на Черните.

Награден фонд

Минималният награден фонд е рекордните 1 милион евро.

Тайбрек

При равен резултат след 14 кръга ще се играе плейоф, за да се определи победителят, който ще се класира за мач за световната титла през ноември 2026 г.