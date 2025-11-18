Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

Екип на Marca пътува до Шерууд Контент, селото, в което е роден ямайският спринтьор Юсейн Болт, за да види последиците от най-тежкия ураган в историята на страната, и разговаря с майката на спортиста.

"На прав път ли сме за Шерууд Контент?“. Този въпрос, почти задължителен предвид обстоятелствата, възникна, след като липсата на интернет и предварително изтеглените карти започнаха да ни подсказват, че се отклоняваме от целта си. А тя беше да проверим как ураганът Мелиса е засегнал родното място на най-бързия човек в историята Юсейн Болт.

Ураганът Мелиса връхлетя карибския остров на 28 октомври и се оказа най-мощният, достигал сушата в Ямайка в познатата история, надминавайки Гилбърт (1988 г.). Стихията отне живота на 45 души само в Ямайка, а 15 все още са в неизвестност. Трагедията ще има и икономически последици за страна, която разчита на туризма и чийто силен сезон, започващ през декември, е сериозно застрашен.

На фона на започващото възстановяване на страната, най-значимата спортна фигура в нейната история реши да помогне. Болт беше забелязван на няколко пъти да оказва съдействие в региона, където е роден. И екип на Marca се отправи натам, разказвайки:

"Придружени от местен таксиметров шофьор, пътуването до Шерууд Контент се превърна в истинско приключение, по време на което се убедихме от първа ръка в силата на Мелиса. По пътя видяхме паднали гигантски дървета, които вече бяха разчистени, множество наводнения, които подложиха на изпитание електрониката на автомобила, и най-вече километри унищожена природа и сгради, пометени от ветрове със скорост над 300 км/ч, съпътстващи най-свирепия ураган, документиран някога на острова.

На вратата на семейство Болт След като преодоляхме всякакви препятствия, най-накрая достигнахме селото Шерууд Контент, родното място на Юсейн. Тъй като го подминахме, без да открием никаква следа от легендата, попитахме местно семейство: "На прав път ли сме за Шерууд Контент? Искаме да видим родното място на Юсейн Болт“. Отговорът им ни изненада: "Семейството му са мои съседи, позвънете на звънеца и попитайте“. На фона на нашето недоверие, смехът им и уверението "Кълна ви се“ ни насърчиха да ги послушаме. И позвънихме. "Това ли е къщата на семейство Болт?“.

Посрещна ни неговата племенница, която потвърди, че сме на правилното място и ни даде важна информация в търсенето на спринтьора в един от най-критичните моменти за Ямайка: "Отидете при майка му, тя помага в центъра на селото“.

И наистина, следвайки инструкциите ѝ, стигнахме до Дженифър Болт, майката на най-бързия човек в историята, която разговаря с Marca в социалния център на Шерууд Контент, докато участваше във възстановителните дейности."

Юсейн е идвал много в района, за да помогне за възстановяването му

"Юсейн живее в Кингстън, но идва често, за да помага в района, защото Марта Брей, където е учил, е силно разрушена от урагана и училището сега се използва като убежище. Той помага всичко да се оправи и децата да могат да се върнат към учебните занятия“, споделя Дженифър Болт. Тя също така признава значението на спорта за децата в тези трудни моменти: "Те искат да правят това, което виждат, и е много важно да го правят и в спорта, за да подобрят живота си. Наистина оценявам, че приемат сина ми за идол, това е вдъхновяващо за тях, наистина е чест“.

След разговора госпожа Болт продължи с работата си по възстановяването в социалния център, а ние продължихме по пътя си, след като успяхме да видим състоянието на родното място на ямайската Светкавица. Остана ни усещането, че на Шерууд Контент, както и на цялата западна част на Ямайка, ще са нужни много години, за да заблести отново.

